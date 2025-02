Shreyanka Patil Likely To Miss Out WPL 2025: चोट के कारण महिला प्रीमियर लीग के पूरे सीजन से बाहर हो सकती हैं श्रेयंका पाटिल, सोशल मीडिया पर दिए संकेत

श्रेयांका पाटिल (Photo Credit: X Formerly Twitter

Gujarat Giants Women's Cricket Team vs Royal Challengers Bengaluru Women's Cricket Team: गुजरात जायंट्स महिला क्रिकेट टीम बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला क्रिकेट टीम विमेंस प्रीमियर लीग(WPL) 2025 का पहला मुकाबला 14 फरवरी(शुक्रवार) को वडोदरा(Vadodara) के कोटाम्बी स्टेडियम(Kotambi Stadium) में खेला गया. जिसमे श्रेयांका पाटिल नहीं खेली, जिसके बाद फैंस के मन में सवाल खड़े होने लगे. हिला प्रीमियर लीग (WPL) के तीसरे सीजन की शुरुआत के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को बड़ा झटका लग सकता है. CricketNext की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑफ स्पिनर श्रेयंका पटेल चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो सकती हैं. यह भी पढ़ें: खिलाड़ियों के बढ़ते लगेज पर BCCI ने लगा दी लिमिट ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय स्टार ले गए थे 250 किलो सामान, बोर्ड को चुकाने पड़े लाखों रुपये; रिपोर्ट

श्रेयंका पाटिल की गैरमौजूदगी का असर RCB के पहले मुकाबले में भी दिखा. जब टीम गुजरात जायंट्स (GG) के खिलाफ मैदान पर उतरी, तो उनकी गेंदबाजी कमजोर नजर आई.वडोदरा में खेले गए इस मैच में गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201/5 का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिससे यह साफ हो गया कि RCB को अनुभवी गेंदबाजों की कमी खल रही है. क्योकि श्रेयंका पाटिल ने WPL 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा विकेट लिए थे और पर्पल कैप अपने नाम की थी. उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ फाइनल मुकाबले में चार विकेट लेकर टीम को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी.

श्रेयंका ने सोशल मीडिया पर दिया संकेत

Heartbroken, but I will fly again. pic.twitter.com/et8VBYPO7q

— Shreyanka Patil (@shreyanka_patil) February 14, 2025