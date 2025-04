IPL 2025: आकाश चोपड़ा ने की शुभमन गिल की तारीफ, बोले- गिल तेजी से सुधार कर रहे

नई दिल्ली, 7 अप्रैल: भारत के पूर्व बल्लेबाज आकाश चोपड़ा को लगता है कि गुजरात टाइटन्स के कप्तान शुभमन गिल रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ नाबाद 61 रन की मैच विजयी पारी के बाद तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. 153 रनों का पीछा करते हुए, गिल ने एंकर की भूमिका निभाई और साई सुदर्शन और जोस बटलर को जल्दी खोने के बाद अपनी पारी में सतर्क रुख अपनाया. उन्होंने वाशिंगटन सुंदर के साथ तीसरे विकेट के लिए 90 रनों की साझेदारी की और टीम को खेल में वापस लाकर लक्ष्य का पीछा करने की लय तय की.

सुंदर फ्रेंचाइजी के लिए अपने डेब्यू पर अर्धशतक से एक रन से चूक गए, लेकिन उनका योगदान शेरफेन रदरफोर्ड की 16 गेंदों में छह चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 35 रनों की पारी के साथ उन्हें जीत दिलाने के लिए पर्याप्त था। गुजरात ने 20 गेंद शेष रहते जीत दर्ज की.

चोपड़ा ने जियोहॉटस्टार पर कहा, "आपको एंकर बनना होगा. कभी-कभी हम टी20 पारी में एंकर के महत्व को कम आंकते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे शॉट खेले जा रहे हैं. खासकर जब पहले बल्लेबाजी करते हैं, तो आप मानसिक रूप से 220 से अधिक के लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं. लेकिन अब, जब आप दूसरी पारी में छोटे स्कोर का पीछा कर रहे होते हैं, ऐसी पिच पर जो थोड़ी रुकी हुई होती है और आप दो शुरुआती विकेट खो देते हैं, तो आपको इस तरह की पारी की जरूरत होती है - जहां आप सब कुछ जमीन पर रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। जोखिम ऐसी चीज है जिसे आप अक्सर नहीं लेना चाहते हैं."

उन्होंने कहा, "शुभमन गिल तेजी से सुधार कर रहे हैं। उन्होंने अपने कवच में स्वीप शॉट भी शामिल कर लिया है - ऐसा कुछ जो वह पहले नहीं खेलते थे। उनके पास इनसाइड-आउट खूबसूरत शॉट है. और अंत में, यह सिर्फ दो अंक नहीं हैं जो उन्होंने इस खेल से जीते हैं, बल्कि यह वाशिंगटन सुंदर, बल्लेबाज की खोज भी है. पहले, उनकी बल्लेबाजी में सब कुछ एक-दो-तीन के बारे में था. अब, अचानक, उनके तरकश में एक और तीर आ गया है - जिसके बारे में हमें नहीं लगता था कि उनके पास यह उपलब्ध है."

अनुभवी क्रिकेटर ने सुंदर की पारी की सराहना की और कहा कि ऑलराउंडर ने उनकी टीम में एक और गेंदबाजी विकल्प और एक बाएं हाथ का बल्लेबाज जोड़ा है.

चोपड़ा ने कहा, "वाशिंगटन सबसे लंबे समय तक एसआरएच के साथ था. उन्होंने उसकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए 8 करोड़ रुपये का भुगतान किया और फिर भी उसे उचित अवसर नहीं दिया. यहां GT में भी, उसे चुना गया, लेकिन आज तक उसे एक भी गेम नहीं मिला - और फिर भी उसने गेंदबाजी नहीं की. यह काफी विचित्र है कि उसे आईपीएल स्तर पर कैसे संभाला गया. लेकिन जीटी और वाशिंगटन दोनों के दृष्टिकोण से मुझे जो बात रोमांचक और प्रभावशाली लगी, वह यह है कि अब वह उन्हें एक और विकल्प देता है."

उन्होंने कहा, "उनके शीर्ष तीन में, उनके पास एक बाएं हाथ का खिलाड़ी साई सुदर्शन है, जो गहराई से बल्लेबाजी करता है. लेकिन उसके बाद, राहुल तेवतिया तक यह लगभग पूरी तरह से दाएं हाथ का लाइन-अप था. अब, वाशिंगटन सुंदर के साथ, उनके पास एक और बाएं हाथ का विकल्प है. और गेंदबाजी कम नहीं हुई है क्योंकि इशांत शर्मा ने अपने पूरे कोटे के ओवर फेंके, बहुत अधिक गेंदबाजी की और फिर भी, वाशिंगटन की जरूरत भी नहीं थी. फिर भी उन्होंने विपक्ष को 153 पर रोक दिया. इसका मतलब है कि उनकी गेंदबाजी की गहराई ठीक है.

"मुझे लगता है कि हम वाशिंगटन को यहां से बहुत सारे मैच खेलते हुए देखेंगे - और गेंद के साथ भी बड़ी भूमिका निभाएंगे. उनकी गेंदबाजी को बहुत कम आंका गया है. उन्हें पावरप्ले में नई गेंद दें, और आप पाएंगे कि वह किफायती हैं.''

