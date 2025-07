मुंबई: हाल ही में मुंबई से बेंगलुरु की एक फ्लाइट में इन्फोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति और बेंगलुरु साउथ के सांसद तेजस्वी सूर्या के बीच लगभग दो घंटे की बातचीत हुई. इस मुलाकात को तेजस्वी सूर्या ने सोशल मीडिया पर "एक मास्टरक्लास" बताया. बातचीत के दौरान जब तेजस्वी सूर्या ने नारायण मूर्ति के "हर युवा को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए" वाले बयान का जिक्र किया, तो नारायण मूर्ति मुस्कराते हुए बोले, "मैं जानता हूं सिर्फ एक इंसान जो शायद 100 घंटे हर हफ्ते काम करता है और वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी."

नारायण मूर्ति पहले भी कह चुके हैं कि अगर भारत को तेजी से विकसित होना है तो युवाओं को आराम नहीं, बलिदान और कड़ी मेहनत को अपनाना होगी. उन्होंने अफसोस जताया था कि भारत में 1986 में छह दिन की जगह पांच दिन का कार्य सप्ताह लागू कर दिया गया, जिससे उत्पादकता पर असर पड़ा.

Had an inspiring conversation with the legendary NRN today on the way back to Bengaluru from Mumbai.

NRN pioneered the Indian IT services sector, turning it into a global powerhouse. He created wealth for literally lakhs of middle class families through Infosys.

