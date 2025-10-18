Bangladesh vs West Indies, 1st ODI Match Dhaka Pitch Report And Weather Update: ढाका में बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज मुकाबले में बारिश बनेगी विलेन या खेला जाएगा पूरा मैच, जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

वेस्टइंडीज बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team, 1st ODI Match Dhaka Pitch Report And Weather Update: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 18 अक्टूबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:00 बजे से खेला जाएगा. पिछली सीरीज में अफगानिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश को करारी हार झेलनी पड़ी है तो वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज जीती है. दोनों टीमों की कोशिश इस पहले मैच में जीत के साथ शुरुआत करने के ऊपर रहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में बांग्लादेश की अगुवाई मेहदी हसन मेराज़ (Mehidy Hasan Miraz) कर रहें हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान शाई होप (Shai Hope) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Bangladesh vs West Indies, 1st ODI Match Dhaka Key Players To Watch Out: बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज के बीच आखिरी वनडे मुकाबला साल 2024 में खेला गया था. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने अपने घर पर 45.5 ओवर में 322 रनों का लक्ष्य हासिल करके बांग्लादेश को 4 विकेट से धूल चटाई थी. ये मुकाबला तीन मैचों की सीरीज का हिस्सा था जो कि वेस्टइंडीज की टीम ने 3-0 से जीती थी. ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि बांग्लादेश की टीम वेस्टइंडीज से अपना हिसाब बराबर कर पाती है या नहीं.

पिछले कुछ समय से वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बांग्लादेश टीम का प्रदर्शन काफी खराब रहा है. बांग्लादेश ने अपने पिछले पांच मुकाबलों में से महज एक मैच ही जीता है. दूसरी तरफ वेस्टइंडीज ने अपने पिछले पांच मैचों में से दो मैच जीते हैं. घरेलू मैदान पर बांग्लादेश टीम का रिकॉर्ड अच्छा रहा है. इस सीरीज में नजमुल हसन शांतो की वापसी हुई है. तौहीद हृदय, मेहदी हसन मिराज बांग्लादेश के तरफ से अच्छी फार्म में है. बांग्लादेश टीम के अनुभवी बल्लेबाज लिटन दास चोट के वजह से श्रृंखला से बाहर हो गए हैं.

बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (BAN vs WI ODI Head To Head Record)

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 47 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. वेस्टइंडीज की टीम को 24 मुकाबलों में जीत मिली हैं. जबकि, बांग्लादेश की टीम को महज 21 मैचों में जीत नसीब हुई हैं. वहीं, दो मैच बेनतीजा रहा हैं.

शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम पिच रिपोर्ट (Shere Bangla National Stadium Pitch Report)

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 18 अक्टूबर को ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा जहां टॉस जीतने वाली टीम रन चेज़ करना खूब पसंद करती है. गौरतलब है कि इस मैदान पर अब तक 16 टी20 इंटरनेशनल खेले गए हैं. इस दौरान छह मुकाबले डिफेंड और 10 मैच चेज़ करने वाली टीमों ने जीते हैं. यहां पहली इनिंग का औसत स्कोर 150 रन रहा है. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 144 रन है और दूसरी पारी का औसत स्कोर 138 रन है. टॉस जीतने वाली टीम गेंदबाजी करना पसंद कर सकती हैं.

ढाका के मौसम का हाल (Dhaka Weather Report)

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 18 अक्टूबर को ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच की वेदर रिपोर्ट काफी अच्छी है. तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. बारिश होने की संभावना बनी हुई है. ह्यूमिडिटी 55% तक रहने की उम्मीद है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (Bangladesh vs West Indies 1st ODI Probable Playing XI)

बांग्लादेश (Bangladesh 1st ODI Probable Playing XI): जाकिर अली (विकेटकीपर), नजमुल हसन शांतो, तंजीद हसन, तौहीद हृदय, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), शमीम हसन, तंज़ीम हसन साकिब, तास्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, हसन महमूद, रिशाद हसन.

वेस्टइंडीज (West Indies 1st ODI Probable Playing XI): शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), ब्रैंडन किंग, एलिक अथानाज़े, शेरफेन रदरफोर्ड, कीसी कार्टी, रॉस्टन चेज़, जस्टिन ग्रेव्स, गुडकैश मोटी, खैरी पियरे, जेडन सील्स, रोमारियो शेफर्ड.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.