Bangladesh vs West Indies, 1st ODI Match Dhaka Key Players To Watch Out: बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

वेस्टइंडीज बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team, 1st ODI Match Key Players To Watch: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 18 अक्टूबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:00 बजे से खेला जाएगा. पिछली सीरीज में अफगानिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश को करारी हार झेलनी पड़ी है तो वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज जीती है. दोनों टीमों की कोशिश इस पहले मैच में जीत के साथ शुरुआत करने के ऊपर रहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में बांग्लादेश की अगुवाई मेहदी हसन मेराज़ (Mehidy Hasan Miraz) कर रहें हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान शाई होप (Shai Hope) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: New Zealand vs England, 1st T20I Match Toss Winner Prediction: न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड के बीच क्राइस्टचर्च में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज के बीच आखिरी वनडे मुकाबला साल 2024 में खेला गया था. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने अपने घर पर 45.5 ओवर में 322 रनों का लक्ष्य हासिल करके बांग्लादेश को 4 विकेट से धूल चटाई थी. ये मुकाबला तीन मैचों की सीरीज का हिस्सा था जो कि वेस्टइंडीज की टीम ने 3-0 से जीती थी. ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि बांग्लादेश की टीम वेस्टइंडीज से अपना हिसाब बराबर कर पाती है या नहीं.

पिछले कुछ समय से वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बांग्लादेश टीम का प्रदर्शन काफी खराब रहा है. बांग्लादेश ने अपने पिछले पांच मुकाबलों में से महज एक मैच ही जीता है. दूसरी तरफ वेस्टइंडीज ने अपने पिछले पांच मैचों में से दो मैच जीते हैं. घरेलू मैदान पर बांग्लादेश टीम का रिकॉर्ड अच्छा रहा है. इस सीरीज में नजमुल हसन शांतो की वापसी हुई है. तौहीद हृदय, मेहदी हसन मिराज बांग्लादेश के तरफ से अच्छी फार्म में है. बांग्लादेश टीम के अनुभवी बल्लेबाज लिटन दास चोट के वजह से श्रृंखला से बाहर हो गए हैं.

बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (BAN vs WI ODI Head To Head Record)

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 47 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. वेस्टइंडीज की टीम को 24 मुकाबलों में जीत मिली हैं. जबकि, बांग्लादेश की टीम को महज 21 मैचों में जीत नसीब हुई हैं. वहीं, दो मैच बेनतीजा रहा हैं.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें (BAN vs WI Key Players To Watch)

तौहीद हृदय (Towhid Hridoy): तौहीद हृदय बांग्लादेश के लिए मिडिल आर्डर में बल्लेबाजी करने आते हैं. तौहीद हृदय ने अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज में अच्छी बल्लेबाजी की है. इस मैच में भी तौहीद हृदय अच्छा स्कोर कर सकते हैं.

शाई होप (Shai Hope): शाई होप वेस्टइंडीज टीम के कप्तान है और टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैं. इस मैच में शाई होप भी एक बड़ी पारी खेल सकते हैं.

जेडन सील्स (Jayden Seales): वेस्टइंडीज की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ जेडन सील्स ने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे. इस मैच में भी जेडन सील्स दो से तीन विकेट ले सकते हैं.

तंज़ीम हसन साकिब (Tanzim Hasan Sakib): अफगानिस्तान के खिलाफ तंज़ीम हसन साकिब ने दो मैच में पांच विकेट लिए थे यह अच्छी फार्म में है. इस मैच में भी तंज़ीम हसन साकिब एक से दो विकेट ले सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (Bangladesh vs West Indies 1st ODI Probable Playing XI)

बांग्लादेश (Bangladesh 1st ODI Probable Playing XI): जाकिर अली (विकेटकीपर), नजमुल हसन शांतो, तंजीद हसन, तौहीद हृदय, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), शमीम हसन, तंज़ीम हसन साकिब, तास्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, हसन महमूद, रिशाद हसन.

वेस्टइंडीज (West Indies 1st ODI Probable Playing XI): शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), ब्रैंडन किंग, एलिक अथानाज़े, शेरफेन रदरफोर्ड, कीसी कार्टी, रॉस्टन चेज़, जस्टिन ग्रेव्स, गुडकैश मोटी, खैरी पियरे, जेडन सील्स, रोमारियो शेफर्ड.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.