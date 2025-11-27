Bangladesh vs Ireland, 1st T20I Match Scorecard: पहले टी20 मुकाबले में आयरलैंड ने बांग्लादेश को 39 रनों से रौंदा, मैथ्यू हम्फ्रीज़ और बैरी मैक्कार्थी ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें BAN बनाम IRE मैच का स्कोरकार्ड

बांग्लादेश बनाम आयरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team, 1st T20I Match Scorecard Update: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 27 जुलाई को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में आयरलैंड की टीम ने बांग्लादेश को रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही आयरलैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे मुकाबले में आयरलैंड की टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करना चाहेगी. जबकि, बांग्लादेश की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में बांग्लादेश की कमान लिटन दास (Litton Das) के कंधों पर हैं. जबकि, आयरलैंड की अगुवाई पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) कर रहे हैं.

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Bangladesh National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ 40 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट खोकर 181 रन बनाए. आयरलैंड की तरफ से हैरी टेक्टर ने सबसे ज्यादा नाबाद 69 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान हैरी टेक्टर ने 45 गेंदों पर एक चौका और पांच छक्के लगाए. हैरी टेक्टर के अलावा टिम टेक्टर ने 32 रन बनाए.

दूसरी तरफ, बांग्लादेश की टीम को तंज़ीम हसन साकिब ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. बांग्लादेश की ओर से तंज़ीम हसन साकिब ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. तंज़ीम हसन साकिब के अलावा रिशाद हुसैन और शोरफुल इस्लाम ने एक-एक विकेट चटकाए. बांग्लादेश की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 182 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज चार रन के स्कोर पर टीम के दो बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में नौ विकेट खोकर महज 142 रन ही बना सकीं. बांग्लादेश की तरफ से तौहीद हृदोय ने सबसे ज्यादा नाबाद 83 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान तौहीद हृदोय ने 50 गेंदों पर सात चौके और तीन छक्के लगाए. तौहीद हृदोय के अलावा जेकर अली ने 20 रन बटोरे.

वहीं, आयरलैंड की टीम को मैथ्यू हम्फ्रीस ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. आयरलैंड की ओर से मैथ्यू हम्फ्रीज़ ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. मैथ्यू हम्फ्रीज़ के अलावा बैरी मैक्कार्थी ने तीन विकेट चटकाए. दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार यानी 29 नवंबर को चट्टोग्राम (Chattogram) के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

आयरलैंड की बल्लेबाजी: 181/4, 20 ओवर (पॉल स्टर्लिंग 21 रन, टिम टेक्टर 32 रन, हैरी टेक्टर नाबाद 69 रन, लोर्कन टकर 18 रन, कर्टिस कैंपर 24 रन और जॉर्ज डॉकरेल नाबाद 12 रन.)

बांग्लादेश की गेंदबाजी: तंजीम हसन साकिब 2 विकेट, रिशाद हुसैन 1 विकेट और शोरफुल इस्लाम 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

बांग्लादेश की बल्लेबाजी: 142/9, 20 ओवर (तंज़ीद हसन तमीम 2 रन, परवेज़ हुसैन इमोन 1 रन, लिटन दास 1 रन, सैफ हसन 6 रन, तौहीद हृदोय नाबाद 83 रन, जेकर अली 20 रन, तंज़ीम हसन साकिब 5 रन, रिशाद हुसैन 0 रन, नसुम अहमद 0 रन, शोरफुल इस्लाम 12 रन और मुस्तफिजुर रहमान नाबाद 2 रन.)

आयरलैंड की गेंदबाजी: (मैथ्यू हम्फ्रीज़ 4 विकेट, मार्क अडायर 2 विकेट और बैरी मैक्कार्थी 3 विकेट).

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.