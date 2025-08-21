Australia vs South Africa, 2nd ODI Match 2025 Key Players To Watch Out: दूसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज कब्जा जमाना चाहेगी दक्षिण अफ्रीका, मैके में इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 2nd ODI Match 2025 Key Players To Watch: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series 2025) का दूसरा मुकाबला कल यानी 22 अगस्त को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैके (Mackay) के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना (Great Barrier Reef Arena) में भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से खेला जाएगा. पहले वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 98 रनों से हरा दिया था. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में बराबरी करना चाहेगी. ट्रैविस हेड और जोश हेज़लवुड की वापसी से ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी मजबूत नजर आ रहीं हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे हैं. वहीं, दक्षिण अफ्रीका की कमान टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs South Africa, 2nd ODI Match 2025 Mackay Pitch Report: मैके में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, मैच से पहले जानें ग्रेट बैरियर रीफ एरिना की पिच रिपोर्ट

ऑस्ट्रेलिया की हालिया फॉर्म

अपने आखिरी वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में टीम इंडिया के खिलाफ खेला था. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को चार विकेट से हार झेलनी पड़ी थी. पिछले पांच वनडे मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने केवल एक मैच जीता है, जबकि तीन हारे और एक बारिश की वजह से रद्द हुए. ऐसे में टीम पर वापसी का दबाव होगा.

दक्षिण अफ्रीका का प्रदर्शन

तेम्बा बावुमा की कप्तानी वाली दक्षिण अफ्रीका की टीम की हालत थोड़ी बेहतर रही है. दक्षिण अफ्रीका ने पिछले पांच वनडे में दो मैच जीते और दो हारे, जबकि एक मैच रद्द रहा. चैंपियंस ट्रॉफी में दक्षिण अफ्रीका ने अच्छा प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल तक अपनी जगह पक्की की थी, लेकिन न्यूजीलैंड के हाथों हारकर बाहर हो गए. अब दक्षिण अफ्रीका की नज़र ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज पर होगी.

पहले वनडे मुकाबले का हाल

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 218 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 219 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 17.4 ओवरों में महज 165 रन बनाकर सिमट गई.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS vs SA Head To Head)

दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला साल 1992 में खेला गया था, जबकि आखिरी बार फरवरी 2025 में उनका मुकाबला खेला गया था, जो बारिश से धुल गया था. अब तक दोनों टीमों के बीच 111 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम को 56 मुकाबलों में जीत मिली है. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की टीम 51 मैच ही अपने नाम कर चुकी है. वहीं, चार मैचों का कोई परिणाम नहीं निकला हैं. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने आकंड़ें बेहतर करना चाहेगी.

इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

डेवाल्ड ब्रेविस: दक्षिण अफ्रीका के घातक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने पिछले 9 मैचों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 703 रन बनाए हैं. इस दौरान डेवाल्ड ब्रेविस की औसत 43.94 और स्ट्राइक रेट 60.03 है. यह डेवाल्ड ब्रेविस के खेल में निरंतरता और बेहतरीन तकनीक को दर्शाता है.

एडेन मार्कराम: दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज एडेन मार्कराम ने 10 मैचों में 322 रन बनाए हैं, जिसमें एडेन मार्कराम की औसत 37 और स्ट्राइक रेट 64.79 का है. एडेन मार्कराम की धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी और ठोस तकनीक ने दक्षिण अफ्रीका को कई बार मजबूत शुरुआत दी है.

नंद्रे बर्गर: गेंदबाजी में नंद्रे बर्गर ने गजब का प्रदर्शन किया है. नंद्रे बर्गर ने पिछले तीन मुकाबलों में 12 विकेट चटकाए हैं. नंद्रे बर्गर की इकॉनमी 4.1 और स्ट्राइक रेट 34.81 है.

मिशेल मार्श: ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श के पास टी20 खेलने का अच्छा अनुभव है. मिशेल मार्श की आक्रामक बल्लेबाजी विरोधी टीम पर दबाव डालने का काम करती है. मिशेल मार्श अगर जल्दी रन बनाने में सफल रहते हैं, तो वे ऑस्ट्रेलिया की पारी को एक मजबूत शुरुआत दे सकते हैं और मैच का रुख बदल सकते हैं.

कैमरून ग्रीन: कैमरून ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं और उनकी तकनीक उन्हें किसी भी पिच पर खेलने में सक्षम बनाती है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में कैमरून ग्रीन की भूमिका अहम हो सकती है. अगर वे लंबी पारी खेलते हैं, तो वे ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकते हैं.

नाथन एलिस: ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नाथन एलिस की लाइन और लेंथ पर पूरी तरह से नियंत्रण उन्हें एक प्रभावशाली गेंदबाज बनाता है. ऑस्ट्रेलिया में जहां तेज गेंदबाजों का दबदबा हो सकता है, वहीं तेज गेंदबाज भी कभी-कभी फायदा उठा सकते हैं. अगर नाथन एलिस जल्दी विकेट निकालते हैं, तो वे ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

ऑस्ट्रेलिया: ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), एलेक्स केरी, आरोन हार्डी, बेन द्वारशुइस, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा, जोश हेज़लवुड.

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्कराम, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, वियान मुल्डर, केशव महाराज, प्रेनेलन सुब्रायन, नांद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी.

