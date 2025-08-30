Afghanistan vs Pakistan, Tri-Series 2025 1st Match 2025 Video Highlights: पहले टी20 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रनों से दी शिकस्त, हारिस रऊफ़ ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें AFG बनाम PAK मैच का पूरा हाइलाइट्स

अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, United Arab Emirates T20I Tri-Series 2025 1st Match Full Highlights: संयुक्त अरब अमीरात टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का पहला मुकाबला 29 अगस्त को अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium, Sharjah) में खेला गया. इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने अफगानिस्तान को 39 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही इस सीरीज में पाकिस्तान की टीम ने जीत के साथ आगाज किया हैं. इस सीरीज में अफगानिस्तान की अगुवाई राशिद खान (Rashid Khan) कर रहीं हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. यह भी पढें: Cricket Match Schedule For Today: 30 अगस्त को PAK, BAN समेत इन टीमों के बीच होगा क्रिकेट का महामुकाबला, जानिए सभी मुकाबलों का शेड्यूल और लाइव प्रसारण डिटेल्स

अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का वीडियो हाइलाइट्स (Afghanistan vs Pakistan 1st T20I Highlights)

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 182 रन बनाए. जिसके जबाब में बल्लेबाजी करने उतरी अफ़ग़ानिस्तान 19.5 ओवर में 143 रन पर ऑलआउट हो गई हैं. एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) की तैयारियों के मद्देनजर यूएई की मेजबानी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें ऐतिहासिक शारजाह में 29 अगस्त से टी20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज खेली जा रहीं हैं. तीनों टीमें सीरीज में एक-दूसरे से कुल दो-दो मैच खेलेगी, जिसमें टॉप-2 टीमें 7 सितंबर को फाइनल खेलेंगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है.

इस रोमांचक सलमान अली आगा ने नाबाद 53 रन बनाकर टीम को मजबूती प्रदान की, जबकि साहिबजादा फरहान और मोहम्मद नवाज़ ने क्रमशः 21-21 रन की महत्वपूर्ण पारियां खेलीं. पाकिस्तान की पारी की शुरुआत जबरदस्त रही और सलामी बल्लेबाज़ फरहान ने 10 गेंदों पर 21 रन बनाकर टीम को अच्छे रफ्तार में खड़ा किया. आगा ने अपने नाबाद अर्धशतक के दौरान चौके-छक्कों की बरसात की और मध्यक्रम को संभाला. मोहम्मद नवाज़ की 11 गेंदों में 21 रनों की आतिशी पारी ने अंत में पाकिस्तान को 180 के पार पहुँचाने में मदद की.

अफगानिस्तान की तरफ से राशिद खान ने 16 गेंदों में 39 रन की पारी खेली और रहमानुल्लाह गुरबाज ने 27 गेंदों में 38 रन बनाए, लेकिन ये प्रयास टीम को जीत दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थे. अफगानिस्तान की बल्लेबाज़ी मजबूत शुरुआत के बाद भी धीमी पड़ गई और विकेट जल्दी गिरते रहे. पाकिस्तान के गेंदबाज़ों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया.

हारिस रऊफ़ ने 3.5 ओवर में 4 विकेट झटककर अफगानिस्तान की बल्लेबाज़ी को चुनौतीपूर्ण बना दिया. शाहीन अफरीदी ने 4 ओवर में 2 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद नवाज़ ने 4 ओवर में 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर टीम को बढ़त दिलाई. अफगानिस्तान के कुछ बल्लेबाज़ों ने विरोध किया, लेकिन विकेटों की गिरती रही और टीम निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकी.

नोट: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.