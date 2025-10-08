Afghanistan vs Bangladesh, 1st ODI Match 2025 Live Toss And Scorecard: पहले मुकाबले बांग्लादेश के कप्तान मेहंदी हसन मीराज ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Afghanistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, 1st ODI Match 2025 Live Toss And Scorecard Update: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज (ODI Series) का पहला मुकाबला आज यानी 8 अक्टूबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला जा रहा हैं. टी20 सीरीज में बांग्लादेश की टीम ने अफगानिस्तान को 3-0 से क्लीन स्वीप किया था. अब बांग्लादेश की टीम वनडे सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. वहीं, अफगानिस्तान की टीम वनडे सीरीज में अपनी लाज बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में अफगानिस्तान की अगुवाई हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) कर रहे हैं. जबकि, बांग्लादेश की कमान मेहंदी हसन मीराज (Mehidy Hasan Miraz) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले बांग्लादेश के कप्तान मेहंदी हसन मीराज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Afghanistan vs Bangladesh, 1st ODI Match Winner Prediction: आज अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी
बांग्लादेश ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला
🪙 TOSS:
Bangladesh have won the toss, and elected to BAT first.#AFGvBAN | #fblifestyle pic.twitter.com/QmPL5frYqB
— Cricketangon (@cricketangon) October 8, 2025
दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AFG vs BAN 1st ODI Match Playing XI)
अफगानिस्तान (AFG Playing XI): रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांगेयालिया खारोटे, एएम ग़ज़नफ़र, बशीर अहमद.
🚨 Toss News 🚨
Bangladesh have elected to Bat First against Afghanistan 🏏💥
Here's how both the teams are Lined up for the 1st ODI 🏏 #AFGvBAN | #Cricket | #Sportify pic.twitter.com/lKds7AQX2y
— Sportify (@Sportify777) October 8, 2025
बांग्लादेश (BAN Playing XI): तंजीद हसन तमीम, नजमुल हुसैन शान्तो, सैफ हसन, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), नुरुल हसन, जेकर अली (विकेटकीपर), तौहीद हृदोय, तस्कीन अहमद, हसन महमूद, तनवीर इस्लाम, तंजीम हसन साकिब.
अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Afghanistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Match Scorecard)
दोनों ही टीमों के बीच आखिरी वनडे मुकाबला साल 2024 में शारजाह के मैदान पर खेला गया था. इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने 48.2 ओवर में 245 रनों का टारगेट हासिल करके 5 विकेट से जीता था. जान लें कि ये मुकाबला तीन मैचों की सीरीज का हिस्सा था जो कि अफगानिस्तान की टीम 2-1 से जीती थी.
हाल ही में दोनों टीमों के बीच खेली गई टी20 सीरीज में बांग्लादेश टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को 3-0 से हराया था. बांग्लादेश ने अपनी पिछली सीरीज श्रीलंका के खिलाफ खेली जिसमें वह 2-1 से हार गई थी. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम ने अपना पिछला वनडे मुकाबला चैंपियन ट्रॉफी में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था. इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने इंग्लैंड को आठ रन से हराया था. दोनों टीमों की कोशिश इस वनडे सीरीज में जीत के साथ शुरुआत करने के ऊपर रहेगी. मेहंदी हसन मीराज इस सीरीज में बांग्लादेश का नेतृत्व करेंगे दूसरी तरफ अफगानिस्तान में भी अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी हुई है.
