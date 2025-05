Fact Check: सोशल मीडिया पर एक धमाकेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत पर जोरदार MLRS (Multiple Launch Rocket System) से हमला किया है. वीडियो में दिख रहे रॉकेट और धमाके इतने जबरदस्त हैं कि पहली नजर में किसी को भी यकीन हो जाए. लेकिन सच्चाई ये है वायरल वीडियो असली नहीं है. फैक्ट चेक करने पर सामने आया कि ये क्लिप एक वीडियो गेम से ली गई है और पिछले तीन सालों से इंटरनेट पर मौजूद है. इस झूठे वीडियो को हाल के भारत-पाक तनाव के माहौल में जानबूझकर शेयर किया जा रहा है. ताकि लोगों में डर फैलाया जा सके.

ऐसे फर्जी कंटेंट से बचिए और किसी भी सनसनीखेज दावे पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांच लीजिए.

🚨 #FactCheck #IndiaFightsPropaganda

A video showing a heavy MLRS (Multiple Launch Rocket Systems) barrage is being falsely shared as a real Pakistani attack on India.

✅ The video is from a video game and has been online for over 3 years.pic.twitter.com/WvWz7fmqiL

— All India Radio News (@airnewsalerts) May 9, 2025