Monalisa Bhosle: क्या गर्भवती हैं कुंभ मेला फेम मोनालिसा भोसले? पति फरमान खान का दावा— जांच और पूछताछ के लिए अनफिट

मोनालिसा भोसले (Photo Credit: X)

खरगोन/कोच्चि: प्रयागराज महाकुंभ 2025 (Prayagraj Mahakumbh 2025) में रुद्राक्ष बेचते हुए वायरल हुईं मोनालिसा भोसले (Monalisa Bhosle) से जुड़ा कानूनी मामला एक नए पड़ाव पर पहुंच गया है. मोनालिसा के पति फरमान खान (Farman Khan) ने मध्य प्रदेश पुलिस (Madhya Pradesh Police) को सूचित किया है कि मोनालिसा वर्तमान में गर्भवती हैं और उनकी चिकित्सीय स्थिति उन्हें यात्रा करने या पुलिस पूछताछ में शामिल होने की अनुमति नहीं देती है. यह दावा तब किया गया जब मोनालिसा को अपना आधिकारिक बयान दर्ज कराने के लिए जांचकर्ताओं के सामने पेश होना था. फिलहाल पुलिस इस दावे की सत्यता की जांच कर रही है और औपचारिक मेडिकल परीक्षण की मांग कर सकती है. यह भी पढ़ें: Monalisa Marriage Controversy: महाकुंभ की 'वायरल गर्ल' मोनालिसा निकली नाबालिग, जांच में उम्र 16 साल, पति फरमान खान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

नाबालिग विवाह और पोक्सो एक्ट का मामला

मोनालिसा की उम्र को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की रिपोर्ट ने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया है. परिवार की शिकायत पर की गई जांच में आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर 2009 को हुआ था. इस हिसाब से मार्च 2026 में विवाह के समय उनकी उम्र लगभग 16 वर्ष थी.

इसी आधार पर मध्य प्रदेश के खरगोन में फरमान खान के खिलाफ पोक्सो एक्ट (POCSO) के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है. अधिकारियों ने उस पुराने जन्म प्रमाण पत्र को भी रद्द करने का आदेश दिया है जिसमें उनकी जन्म तिथि 1 जनवरी 2008 दर्ज थी.

अंतर्राज्यीय विवाद और कानूनी पेच

यह मामला दो राज्यों—केरल और मध्य प्रदेश—के बीच उलझा हुआ है. मोनालिसा और फरमान का विवाह 11 मार्च 2026 को केरल के एक मंदिर में हुआ था. उस समय केरल पुलिस ने पहचान दस्तावेजों के आधार पर इस विवाह को सुगम बनाया था. हालांकि, मध्य प्रदेश से आए नए रिकॉर्ड्स ने कानूनी परिदृश्य बदल दिया है.

वर्तमान में, फरमान खान को केरल उच्च न्यायालय से 20 मई 2026 तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा मिली हुई है. अदालत इस मामले की सुनवाई जारी रखे हुए है, जबकि दोनों राज्यों की पुलिस पहचान और विवाह से जुड़े दस्तावेजों के सत्यापन के लिए समन्वय कर रही है. यह भी पढ़ें: महाकुंभ की ‘वायरल गर्ल’ मोनालिसा भोसले और फरमान खान की गुहार: 'लव जिहाद' विवाद के बीच सुरक्षा की मांग (Watch Video)

कुंभ मेले से वायरल होने तक का सफर

मोनालिसा भोसले जनवरी 2025 में तब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आई थीं, जब कुंभ मेले में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था. अपने विवाह के संबंध में मोनालिसा ने पहले कहा था कि उन्होंने अपनी मर्जी से फरमान से शादी की है. उन्होंने आरोप लगाया था कि उनका परिवार उन पर एक रिश्तेदार से शादी करने का दबाव बना रहा था. उम्र, धर्म परिवर्तन और अब स्वास्थ्य की स्थिति के विरोधाभासी दावों के बीच यह मामला पूरे देश का ध्यान खींच रहा है.