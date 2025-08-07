VIDEO: 'गर्लफ्रेंड को घुमाना है, प्लीज पैसे दे दो'...जयपुर के लड़के ने QR कोड लगाकर मांगी मदद, वीडियो वायरल

Jaipur Boy QR Code Video Viral: जयपुर की सड़कों पर आजकल कुछ अजीब पोस्टर लगे हुए हैं, जिन पर लिखा है, "मेरी मदद करो, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना है. डोनेशन करें." और इस लाइन के ठीक नीचे एक UPI QR कोड भी लगा है, ताकि लोग आसानी से पैसे भेज सकें.

राहुल नाम के एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर ले जाने के लिए पैसे जुटाने का यह अनोखा तरीका निकाला है. उसने इंस्टाग्राम या दोस्तों को मैसेज करने के बजाय, सीधे शहर की दीवारों पर ही पोस्टर लगा दिए.

ये पोस्टर पत्रिका गेट, वर्ल्ड ट्रेड पार्क और गौरव टावर (GT) जैसी मशहूर जगहों पर देखे गए हैं, जहां ये लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. और कमाल की बात तो यह है कि कुछ दरियादिल लोग सच में QR कोड स्कैन करके पैसे डोनेट भी कर रहे हैं.

Jaipur ke Rahul Prajapat ne kiya naya jugaad, City ki deewaron par chipkaye posters “HELP ME, GF ke saath ghoomne jaana hai!” Poster par QR code bhi tha, jisse log UPI se bhej rahe hai donation.#JaipurBreaking #UPIDonation #RahulPrajapat #StartupIdea #QRCode #Jugaad pic.twitter.com/NQq7IK57Ut — Roman News (@RomanNewz) August 6, 2025

अब इन पोस्टरों का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है, जिसे देखकर लोग खूब हंस रहे हैं और मीम्स बना रहे हैं. कुछ लोग इसे बहुत 'क्रिएटिव' कह रहे हैं, तो कुछ इसे 'क्रिंज' बता रहे हैं. लेकिन ज़्यादातर लोग इस "QR कोड वाले प्यार" को पसंद कर रहे हैं.

यह घटना दिखाती है कि डिजिटल इंडिया में लोग प्यार और डेटिंग के लिए कैसे-कैसे जुगाड़ निकाल रहे हैं. इसे मज़ाक में भारत की 'लव इकोनॉमी 2.0' भी कहा जा रहा है.