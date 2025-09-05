VIDEO: इंसानियत शर्मसार! शख्स ने विकलांग युवक को जड़े थप्पड़ तो वही होमगार्ड ने डंडे से पीटा, जयपुर रेलवे स्टेशन का वीडियो आया सामने

Credit-(X,@nedricknews)

जयपुर, राजस्थान: जयपुर (Jaipur) रेलवे स्टेशन से एक इंसानियत को शर्मसार करनेवाली घटना सामने आई है. जहांपर एक एक शख्स ने व्हीलचेयर पर मौजूद एक विकलांग (Handicap) शख्स को थप्पड़ जड़े तो वही एक होमगार्ड ने उसे डंडे से पीटा.इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल होने के बाद लोगों में काफी रोष फैल गया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देख सकते है की एक विकलांग युवक व्हीलचेयर पर बैठा होता है और एक दूसरा शख्स उसे थप्पड़ मारता है और इसी दौरान एक होमगार्ड उसे डंडे से मारकर मारकर परिसर से भगाता है.

विकलांग को होमगार्ड ने पीटा

क्या है पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ विकलांग (Handicap) शख्स ने शराब पी रखी थी. जिसके कारण वह स्टेशन पर गालियां दे रहा था. इसी समय एक यात्री के साथ उसका विवाद होता है और यात्री उसे थप्पड़ जड़ देता है और इसके बाद होमगार्ड की बेरहमी शुरू होती है. होमगार्ड (Home Guard) विकलांग शख्स को डंडे मारता है और स्टेशन के बाहर भगा देता है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई नाराजगी

इस घटना के बाद और विकलांग से मारपीट करनेवाले होमगार्ड पर कार्रवाई की मांग की है. लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे है की क्या समाज की संवेदनहीनता मर गई है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो (Video) जमकर वायरल हो रहा है.