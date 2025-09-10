Benefits of Foreplay: फोरप्ले से होते हैं ये 5 फायदे

फोरप्ले (Photo: Wikimedia Commons)

Benefits of Foreplay: आफ्टरप्ले (Afterplay), जिसे आफ्टरकेयर (Aftercare) भी कहा जाता है, एक अंतरंग गतिविधि है जिसमें आप और आपका साथी सेक्स के बाद शामिल होते हैं. असल में यह अंतरंगता के बाद आराम करने और एक-दूसरे के करीब महसूस करने का समय होता है, जो कुछ लोगों के लिए गहरी भावनाओं और संवेदनाओं को जन्म दे सकता है. आफ्टरप्ले में आलिंगन, चुंबन, साथ में नहाना या साथ में नाश्ता और ड्रिंक लेना जैसी चीज़ें शामिल हो सकती हैं. फोरप्ले की तरह, इसमें भी कोई एक ही तरीका सबके लिए सही नहीं होता, इसलिए ऐसी गतिविधियां करें जो आपको और आपके साथी को अच्छी लगें. यह भी पढ़ें: Sex Secrets Every Woman Must Know: 5 सेक्स सीक्रेट्स जो हर महिला को जानना चाहिए

विषमलैंगिक रिश्तों में, कभी-कभी यह धारणा बन जाती है कि फोरप्ले केवल महिला साथी के लिए ही फायदेमंद होता है और पुरुष इसे समय की बर्बादी मानते हैं. हालांकि, एक छोटे से अध्ययन में पाया गया है कि जोड़े दोनों पार्टनर को आनंद देने के लिए फोरप्ले करते हैं. लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती. फोरप्ले करने के कई फायदे हैं.

1. नेचुरल ल्यूब में मदद करता है

फोरप्ले यौन उत्तेजना को लंबे समय तक बनाए रख सकता है, लेकिन यह शरीर को पेनीट्रेटीव सेक्स के लिए तैयार करने में भी मदद करता है. हालांकि योनि प्राकृतिक रूप से स्नेहकयुक्त होती है, लेकिन यह तुरंत नहीं होता है, और बिना ल्यूब के पेनीट्रेटीव योनि सेक्स करने से सेक्स के दौरान दर्द हो सकता है. "चुंबन, स्पर्श और सहलाने जैसी अंतरंग क्रियाओं से रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है और संवेदनशीलता बढ़ती है, जो विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें पेनीट्रेशन के लिए शारीरिक रूप से तैयार होने में अधिक समय लग सकता है." यह भी पढ़ें: What is Water-Based Lube: वाटर बेस्ड ल्यूब क्या है? सिलिकॉन और ऑयल बेस्ड ल्यूब में क्या अंतर है

2. भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाता है

फोरप्ले पार्टनर के बीच भावनात्मक जुड़ाव को भी बढ़ाता है, क्योंकि यह सेक्स करने का एक कम आक्रामक तरीका प्रदान करता है. "फोरप्ले ज़रूरी है क्योंकि यह अंतरंगता को गहरा करता है, प्रत्याशा को बढ़ाता है और आनंद को बढ़ाता है, जिससे एक मज़बूत शारीरिक और भावनात्मक जुड़ाव बनता है."

3. आनंद और ऑर्गेज्म बढ़ाता है

लंबे समय तक फोरप्ले करने से सेक्स के दौरान बेहतर संवेदनाएं मिल सकती हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर को उत्तेजित होने के लिए अधिक समय देता है. शरीर और मन दोनों के लिए यौन उत्तेजना विकसित होने में अक्सर समय लगता है, और चरम उत्तेजना आमतौर पर 10 से 30 मिनट के बीच होती है - और महिलाओं को इस अवस्था तक पहुंचने में आमतौर पर पुरुषों की तुलना में अधिक समय लगता है.

4. सेक्स लाइफ में मसाला लाता है

फोरप्ले करने के कई अलग-अलग तरीके हैं. इस वजह से, आपके रिश्ते में नयापन लाना बहुत आसान है. एक बार, आप साथ में सेक्स टॉयज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि अगली बार, आप ओरल सेक्स कर सकते हैं. आपके पास निर्णय लेने का अधिकार है. सहजता और रचनात्मकता को अपनाने से अधिक रोमांचक और आनंददायक अनुभव हो सकते हैं.

5. ऑर्गेज्म की संभावना बढ़ाता है

हालांकि ऑर्गेज्म सेक्स का लक्ष्य नहीं है, लेकिन कई लोगों के लिए यह यौन संतुष्टि का संकेत है. अगर आप ज़्यादा ऑर्गेज्म पाना चाहते हैं, तो ज़्यादा बार और लंबे समय तक फोरप्ले करने से बहुत फ़र्क़ पड़ सकता है. अक्सर, ज़्यादा आनंददायक अनुभव की कुंजी ज़्यादा" या "ज़बरदस्त" पेनिट्रेशन नहीं, बल्कि ज़्यादा विविधतापूर्ण और लंबे समय तक फोरप्ले करना होता है.