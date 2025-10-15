Dhanteras 2025: सोना महंगा है तो धनतेरस पर ये वस्तुएं खरीदकर भी घर में शुभता और सौभाग्य ला सकते हैं! जानें क्या वस्तुएं खरीदें!

झाड़ू का देवी लक्ष्मी से गहरा संबंध माना जाता है. यह समृद्धि का प्रतीक होता है

Dhanteras 2025: पांच दिवसीय दिवाली का शुभारंभ धनतेरस से होता है. इस दिन लोग परंपरागत रूप से सोना खरीदते हैं, क्योंकि यह दिन समृद्धि का प्रतीक होता है, लेकिन वर्तमान में सोने की कीमत जिस तरह से 11,695 रुपये प्रति ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है, इसे देखते हुए लोग सोने का विकल्प तलाश रहे हैं. अगर आप भी धनतेरस पर सोना खरीदने की स्थिति में नहीं हैं, तो यहां कुछ सार्थक और शुभ विकल्प दिये जा रहे हैं, जिस पर आप विचार कर धनतेरस पर्व मना सकते हैं.

चांदी की वस्तुएं

धनतेरस पर चांदी खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है. बहुत से घरों में समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक चांदी के सिक्के, आभूषण, प्रतिमाएं या प्लेट और कटलरी जैसे बर्तन खरीदते हैं. GoldPrice.Org के अनुसार, वर्तमान में चांदी की कीमत लगभग ₹1,45,554 प्रति किग्रा है, जो इसकी बढ़ती मांग और एक लोकप्रिय निवेश के रूप में दर्शाता है. चांदी के बर्तन एवं प्रतिमाएं आमतौर पर पूजा अनुष्ठानों के लिए खरीदे जाते हैं, जिनमें कुमकुम और हल्दी रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं भी शामिल होती हैं, विशेषकर दिवाली के अवसरों पर.

खाना बनाने के बर्तन

धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है. ज़रूरी नहीं कि ये बर्तन सोने या चाँदी के ही हों. आप साधारण स्टील, तांबे, पीतल या मिट्टी के बर्तन भी खरीद कर पर्व की शुभता एवं समृद्धि ला सकते हैं, क्योंकि दिवाली के दिन इन्हीं बर्तनों में खाना बनाने की परंपरा है, इसके बाद साल भर इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिसे जीवन और स्थायित्व का प्रतीक माना जाता है. इस अवसर पर आप कैसरोल, कटोरे, केतली और डिनर सेट जैसे उपयोग होने वाली वस्तुएं खरीद सकते हैं.

देवी-देवताओं की मूर्तियां

धनतेरस एक बेहद पावन और आध्यात्मिक पर्व है. इसलिए इस दिन देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और कृष्ण जैसे देवी-देवताओं की मूर्तियां खरीदना भी इस दिवस की शुभता का प्रतीक होता है. मान्यता है कि इस दिन छोटी मूर्तियां लाने से घर में सौभाग्य और समृद्धि आती है.

झाड़ूः

झाड़ू का देवी लक्ष्मी से गहरा संबंध माना जाता है. यह समृद्धि का प्रतीक होता है. ऐसी मान्यता है कि ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं, जो गरीबी और आर्थिक परेशानियों को दूर करने का प्रतीक है. धनतेरस पर झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, घर में धन और समृद्धि को आमंत्रित करता है.

धनतेरस पर शुभता की प्रतीक कुछ अन्य वस्तुएं!

ऑटोमोबाइलः अगर आप नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो धनतेरस इसके लिए एकदम सही समय है. फिर वह चाहे कार हो, बाइक हो या साइकिल हो. इस दिन कोई भी नई खरीदारी बेहद शुभ और सफलता का द्योतक मानी जाती है. इन दिनों त्योहार पर ऑटोमोबाइल पर खासा छूट मिल रहा है, जिसका लाभ आप उठा सकते हैं.

इलेक्ट्रॉनिक्सः धनतेरस पर इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना भी शुभ माना जाता है. रेफ्रिजरेटर और टीवी से लेकर मोबाइल फोन, माइक्रोवेव, ओवन और लैपटॉप तक पर भारी छूट चल रही है, इनमें से कोई भी नया गैजेट लेकर आप सौभाग्य और लाभ दोनों प्राप्त कर सकते हैं.

बीमाः धनतेरस पर बीमा खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह आपके परिवार की भलाई और सुरक्षा में एक दीर्घकालिक निवेश होता है. सुरक्षित जीवन या स्वास्थ्य पॉलिसी चुनने से आने वाले वर्षों के लिए सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होती है.