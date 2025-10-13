VIDEO: तेज रफ़्तार बाइक सवार रेलवे फाटक के ट्रैक पर गिरा, गाड़ी उठाने की कोशिश में ट्रेन की चपेट में आया, ग्रेटर नोएडा में भयावह हादसा

Credit-(X,@priyarajputlive)

ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश: ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) के दादरी के बोड़ाकी रेलवे फाटक के पास ट्रेन की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई. इस घटना का वीडियो (Video) काफी दिल दहलानेवाला है. इस वीडियो में देखा जा सकता है की बोड़ाकी रेलवे फाटक (Railway Crossing) पर बाइक से एक युवक आता है और वह गाड़ी से गिर जाता है.उसकी गाड़ी रेलवे ट्रैक पर गिरती है. इस दौरान वह ट्रैक से अपनी बाइक को उठाने की कोशिश करता है और इसी दौरान ट्रेन पास आ जाती है और ये देखकर वह ट्रैक से भागने की कोशिश करता है और ट्रेन की चपेट में आ जाता है. इस हादसे में इस युवक की मौत हो गई. मृतक का नाम तुषार था और वह 19 साल का था.

ट्रेन की चपेट में आया युवक ( विचलित करनेवाला वीडियो )

ऐसे भी क्या जल्दी थी ? इस बाइक सवार को देखिये.ट्रेन से पहले क्रॉसिंग पार करना छह रहा था. बाइक स्लीप कर गई और इससे पहले कि युवक संभल पाता। ट्रेन आ गई और जान चली गई. यह दर्दनाक हादसा ग्रेटर नोएडा में हुआ है. pic.twitter.com/jM5sgVmYMj — Priya singh (@priyarajputlive) October 13, 2025

बाइक के कारण गई जान

जानकारी के मुताबिक, बोड़ाकी रेलवे फाटक (Railway Crossing)पर युवक बाइक से ट्रैक पार कर रहा था. तभी उसकी बाइक फाटक पर फिसलकर पटरी पर गिर गई. युवक ने हड़बड़ी में बाइक उठाने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त तेज रफ्तार ट्रेन (Train) आ गई. डर के मारे वह पटरी पर ही भागने लगा और कुछ ही पलों में ट्रेन की चपेट में आ गया. हादसा इतना भयानक था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई. आसपास के लोगों के सामने यह सब कुछ कुछ ही सेकंडों में घटित हो गया. अगर इस दौरान युवक गिरने के बाद बाइक उठाने की कोशिश नहीं करता तो इस युवक की जान बच सकती थी.

अगले महीने होनेवाली थी शादी

बताया जा रहा है की मृतक तुषार की शादी अगले महीने तय थी. लेकिन इस हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया है.इस हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि रेलवे फाटकों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.