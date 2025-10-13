Dombivli : युवक ने एक्सप्रेस ट्रेन के सामने कूदकर की आत्महत्या, डोंबिवली के कोपर रेलवे स्टेशन से भयावह घटना आई सामने

(Photo Credits Pixabay/Rep)

Dombivli : महाराष्ट्र (Maharashtra) के ठाणे से सटे डोंबिवली (Dombivali) में एक भयावह घटना सामने आई है. जहांपर एक युवक ने एक्सप्रेस ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या (Suicide) कर ली. ये घटना कोपर रेलवे स्टेशन के पास हुई है. घटना रविवार की बताई जा रही है. इस घटना के बाद कुछ देर के लिए ट्रेनें भी बाधित हुई. ट्रेन की टक्कर से युवक कई दूर तक उछला. जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हॉस्पिटल ले जाने पर उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. इस युवक ने आत्महत्या क्यों की, इसकी पुलिस जांच कर रही है.

इस घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई. ट्रेन सेवाएं कुछ समय के लिए प्रभावित हुईं. ये भी पढ़े:Pune Suicide: पुणे रेलवे स्टेशन पर शख्स ने ट्रेन के सामने कूदकर की आत्महत्या, घटना का वीडियो आया सामने (Watch Video)

अचानक रेलवे ट्रैक पर पहुंचा

जीआरपी (GRP) अधिकारियों के अनुसार, घटना से पहले युवक कुछ समय तक प्लेटफॉर्म पर टहलता दिखाई दिया.सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि वह शांत था और उसके पास एक बैग थी.अचानक वह प्लेटफॉर्म से नीचे उतरा और ट्रैक की ओर बढ़ गया. तभी कल्याण की ओर से एक तेज रफ्तार एक्सप्रेस ट्रेन आई और युवक ने उसके सामने छलांग लगा दी.

पुलिस जांच में जुटी

पुलिस (Police) के मुताबिक मृतक की उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है. अब तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है. मौके से कोई पहचान पत्र या सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है.अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल इस घटना को 'आकस्मिक मृत्यु'के रूप में दर्ज किया गया है और आत्महत्या के पीछे के कारणों की जांच जारी है.

आत्महत्या रोकथाम के लिए और मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर पर मदद के लिए कॉल करें:

Tele Manas (Ministry of Health) – 14416 or 1800 891 4416; NIMHANS – + 91 80 26995000 /5100 /5200 /5300 /5400; Peak Mind – 080-456 87786; Vandrevala Foundation – 9999 666 555; Arpita Suicide Prevention Helpline – 080-23655557; iCALL – 022-25521111 and 9152987821; COOJ Mental Health Foundation (COOJ) – 0832-2252525.