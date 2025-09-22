VIDEO: 'इसको समझा नहीं तो मारूंगी इसको.. महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर ने शिकायतकर्ता के साथ की बदसलूकी, गालियां भी दी, मुंबई का वीडियो आया सामने

Credit-(X,@mvartalive)

मुंबई, महाराष्ट्र: लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस (Police) पर होती है. लेकिन ज्यादातर पुलिस कर्मी और अधिकारी ये आम लोगों के साथ ठीक से बर्ताव नहीं करते है. कभी कभी तो शिकायतकर्ता के साथ गालीगलौज और मारपीट की जाती है. ऐसा ही एक एक वीडियो मुंबई के एक पुलिस स्टेशन से सामने आया है. यहांपर वी.पी रोड पुलिस स्टेशन (VP Road Police Station) की महिला पुलिस इंस्पेक्टर (Lady Police Inspector) दुर्गा खर्डे ने शिकायतकर्ता (Complainant) को मारने के धमकी दी और इन्हें गंदी गंदी गालियां दी. ये महिला पुलिस अधिकारी शिकायतकर्ता महिला को मारने की कोशिश भी करती है और शिकायतकर्ता को बोलती है की, यहां पर धीरे बोल, जबकि खुद ही वह जोर जोर से चिल्लाती हुए इन्हें गालियां देती है.

सोशल मीडिया पर इस महिला अधिकारी के इस बर्ताव को देखकर लोग भी हैरान है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @mvartalive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Nagpur Police constable Video: नागपुर में पुलिस की दादागिरी! शख्स ने हेलमेट पहनने के लिए बोला तो कॉन्स्टेबल ने जड़ दिए थप्पड़, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

महिला पुलिस अधिकारी ने शिकायतकर्ता को दी गालियां

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक़ 20 सितंबर 2025 को यश कारंडे नामक युवक अपने दोस्त के साथ बकाया पैसों की शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन (Police Station) पहुंचा था. आरोप है कि इस दौरान महिला सब इंस्पेक्टर दुर्गा खर्डे ने शिकायत दर्ज करने के बजाय इन्हें गालियां दीं और कहा, 'हरामी साले, इसे मारूंगी मैं.इतना ही नहीं, उन्होंने गुस्से में अपना बैज निकालकर शिकायतकर्ता पर फेंक दिया.

वीडियो हुआ वायरल

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर सामने आया है, जिसमें अधिकारी लगातार चिल्लाते और गाली देते हुए नजर आ रही हैं. अन्य पुलिसकर्मी बीच-बचाव करने की कोशिश करते दिखते हैं, लेकिन अधिकारी की नाराज़गी कम नहीं हुई. इस दौरान महिला पुलिस अधिकारी बार बार शिकायतकर्ता की ओर मारने के लिए दौड़ती है. इस दौरान इस महिला पुलिस अधिकारी स्टेशन में जमकर विवाद किया.

लोगों ने सोशल मीडिया पर की महिला अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की मांग

बता दें की आम लोग पुलिस स्टेशन (Police Station) में जाने से भी डरते है. पुलिस की इसी छवि के कारण लोग उनके साथ गलत होने पर भी पुलिस स्टेशन जाने से घबराते है. सरकार को चाहिए की पुलिस के स्वभाव में बदलाव लाने के लिए और आम लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाएं. इसके प्रयास करने चाहिए.सोशल मीडिया पर इस महिला पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है.