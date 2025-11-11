Kalyan Traffic Restrictions: मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए कल्याण शिलफाटा रोड पर किया ट्रैफिक में बदलाव, जानें कौन से होंगे अल्टरनेट मार्ग

Traffic changes made on Kalyan Shilphata Road (Photo Credits ANI)

Kalyan Traffic Restrictions: ठाणे ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) ने घोषणा की है कि कल्याण–शिलफाटा रोड (Kalyan–Shilphata Road) पर चल रहे मेट्रो लाइन-12 के निर्माण कार्य के चलते 10 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक विशेष ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा. यह प्रोजेक्ट एमएमआरडीए (MMRDA) द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो कल्याण को तालोजा से जोड़ने वाली मेट्रो लाइन है.निर्माण कार्य के दौरान मेट्रो पिलर नंबर 117 से 189 के बीच सीमेंट गर्डर लगाने का काम किया जाएगा.

इसी कारण, कल्याण फाटा से सोनारपाड़ा चौक होते हुए मानपाड़ा चौक की दिशा में जाने वाले वाहनों का प्रवेश अस्थायी रूप से मेट्रो (Metro) पिलर नंबर 201 के पास बंद रहेगा.ये भी पढ़े:PM Modi in Mumbai: इंडिया मैरीटाइम वीक कॉन्क्लेव के लिए 29 अक्टूबर को मुंबई आएंगे पीएम मोदी, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, जानें डिटेल्स

वैकल्पिक मार्ग से डायवर्ट होगा यातायात

वाहनों को मुंब्रा बाईपास (Mumbra Bypass)और आसपास के संपर्क मार्गों से डायवर्ट किया जाएगा ताकि ट्रैफिक का दबाव कम हो. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे निर्दिष्ट वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें.

इमरजेंसी सेवाओं को मिलेगी छूट

ठाणे शहर (Thane City) के ट्रैफिक विभाग के उपायुक्त पंकज शिरसाठ ने बताया कि यह आदेश 10 नवंबर सुबह 10 बजे से 30 नवंबर सुबह 3:45 बजे तक प्रभावी रहेगा. हालांकि, इस दौरान पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं को छूट दी गई है ताकि जरूरी सेवाएं बाधित न हों.

जनता से सहयोग की अपील

अधिकारियों ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अपने सफर की पहले से योजना बनाएं और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए पीक आवर्स में यात्रा से परहेज करें. निर्माण कार्य के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था (Traffic Management) बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी.