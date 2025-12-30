Cylinder Blast in Muzaffarnagar: सिलेंडर ब्लास्ट से घर में लगी आग, एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, मुजफ्फरनगर में धमाके से दहला परिसर: VIDEO

The blast of the cylinder killed three people (Credit-@Pankajk78010533)

Cylinder Blast in Muzaffarnagar: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) में सोमवार शाम एक दर्दनाक हादसा सामने आया. न्यू मंडी कोतवाली (New Mandi Kotwali) क्षेत्र स्थित वसुंधरा रेजिडेंसी (Vasundhara Residency) में दूसरी मंज़िल के एक फ्लैट में अचानक आग भड़क उठी. यह हादसा करीब शाम 5:30 बजे हुआ.पुलिस के अनुसार आग की शुरुआत के बाद फ्लैट में रखे गैस सिलेंडर (Gas Cylinder) एक के बाद एक फटने लगे, जिससे आग ने भयावह रूप ले लिया.

धमाकों की वजह से फ्लैट में मौजूद लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका.इस हादसे में अमित गौर उम्र 50 वर्ष, जो कि रेवेन्यु विभाग में कर्मचारी के पद पर तैनात थे, उनकी मां सुशीला देवी उम्र 68 वर्ष और छोटे भाई नितिन गौर उम्र 45 वर्ष की जिंदा जलकर मौत हो गई.तीनों आग की चपेट में आकर फ्लैट के अंदर ही फंस गए थे.इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया X पर @Pankajk78010533 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Narela: एलपीजी सिलेंडर विस्फोट में 6 लोग घायल, दिल्ली में बड़े विस्फोट के बाद दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाया (तस्वीरें देखें)

मुजफ्फरनगर में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा

आग बुझाने पहुंचे स्थानीय युवक को भी चोट

घटना के दौरान एक स्थानीय निवासी आग बुझाने की कोशिश में झुलस गया, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

धमाकों से दहला इलाका

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगते ही तेज धमाकों की आवाजें सुनाई दीं. सिलेंडर फटने से कांच के शीशे (Glass Panes) टूटकर सड़क पर गिर गए, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. डर के मारे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए.घटना के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) में आग और धमाकों की भयावह तस्वीरें कैद हुई हैं. वीडियो में आग की तीव्रता साफ देखी जा सकती है.

दमकल ने पाया काबू

सूचना मिलते ही पुलिस (Police) और दमकल विभाग (Fire Brigade) की टीमें मौके पर पहुंचीं. करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और फ्लैट से तीनों शव बाहर निकाले गए.

अंगीठी से आग लगने की आशंका

मुजफ्फरनगर सिटी एसपी सत्यनारायण प्रजापति (SP Satyanarayan Prajapati) ने बताया कि प्रारंभिक जांच में फ्लैट के अंदर अंगीठी (Angithi / Brazier) जलने के संकेत मिले हैं. आशंका है कि अंगीठी से निकली चिंगारी ने आग पकड़ ली, जिसके बाद सिलेंडरों में विस्फोट हुआ. घटना के सही कारणों की पुष्टि फॉरेंसिक जांच (Forensic Investigation) के बाद की जाएगी.

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस मृतकों के परिजनों और पड़ोसियों के बयान (Statements) दर्ज कर रही है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की विस्तृत जांच की जा रही है.