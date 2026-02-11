मुजफ्फरनगर में दर्दनाक हादसा: बच्चे ने गलती से घुमाया स्कूटी का एक्सीलेटर, दीवार से टकराने के कारण महिला और मासूम गंभीर रूप से घायल (Watch Video)

मुजफ्फरनगर में दर्दनाक हादसा (Photo Credits: X)

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक छोटी सी लापरवाही ने एक हंसते-खेलते परिवार को अस्पताल पहुंचा दिया, बच्चों को स्कूल छोड़ने गई एक महिला उस समय भयानक हादसे का शिकार हो गई, जब उसकी स्कूटी पर आगे खड़े बच्चे ने अचानक एक्सीलेटर (गति बढ़ाने वाला मुठ्ठा) घुमा दिया. यह पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, महिला अपने दो बच्चों को स्कूटी पर लेकर स्कूल छोड़ने गई थी. गंतव्य पर पहुँचकर महिला ने स्कूटी रोकी और पीछे बैठे एक बच्चे को उतारने लगी. इसी दौरान स्कूटी का इंजन चालू (On) था. स्कूटी के आगे वाले हिस्से (पैर रखने की जगह) पर खड़े छोटे बच्चे ने अचानक हैंडल का एक्सीलेटर पूरी ताकत से घुमा दिया.

स्कूटी की गति इतनी तेज थी कि महिला उसे संभाल नहीं पाई और स्कूटी सीधे सामने स्थित एक कंक्रीट की दीवार से जा भिड़ी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला और दोनों बच्चे सड़क पर दूर जा गिरे. यह भी पढ़ें: Pune Road Rage: विवाद के बाद महिला ड्राइवर की खौफनाक करतूत, कार के बोनट पर शख्स को 2 किलोमीटर तक घसीटा (Watch Video)

स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल

हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोग मदद के लिए दौड़े. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला और बच्चे के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं. आनन-फानन में स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका उपचार जारी है. डॉक्टरों के अनुसार, महिला की स्थिति नाजुक बनी हुई है.

मुजफ्फरनगर में दर्दनाक हादसा

बेहद ही भयावह हादसा है. ये महिला अपने बच्चों को स्कूटी से स्कूल लेकर गई थी. स्कूटी रोककर एक बच्चे को उतारा. तभी आगे खड़े बच्चे ने एक्सीलेटर खिंच गया और स्कूटी सामने दीवार से जाकर भिड़ गई. वीडियो यूपी के मुजफ्फरनगर की है. pic.twitter.com/fisHW2QW2z — Priya singh (@priyarajputlive) February 11, 2026

विशेषज्ञों की सलाह: सुरक्षा के लिए इन बातों का रखें ध्यान

इस हादसे ने दोपहिया वाहन चलाने वाले अभिभावकों के लिए एक बड़ा सबक पेश किया है. ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों और यातायात पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु साझा किए हैं:

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

हादसे का वीडियो वायरल होने के बाद नेटिजन्स इसे एक 'चेतावनी' के रूप में देख रहे हैं. लोग कमेंट्स के माध्यम से अन्य माता-पिता से अपील कर रहे हैं कि स्कूटी या बाइक चलाते समय बच्चों की सुरक्षा और वाहन के नियंत्रण को लेकर कभी भी लापरवाही न बरतें. मुजफ्फरनगर पुलिस ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और सुरक्षा नियमों के पालन की अपील की है.