Kanpur: प्रेमिका ने चाची से बचाने के लिए प्रेमी को लोहे के बक्से में किया बंद, 45 मिनट तक फंसी रही सांसें (Watch Viral Video)

प्रेमिका ने प्रेमी को लोहे के बक्से में किया बंद(Photo Credits: X/@benarasiyaa)

Viral Video: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कानपुर (Kanpur) से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक को अपनी प्रेमिका (Girlfriend) के घर छिपाना महंगा पड़ गया. पकड़े जाने के डर से प्रेमिका ने युवक को लोहे के एक बड़े संदूक (ट्रंक) में बंद कर दिया और ऊपर से ताला लगा दिया. करीब 45 मिनट तक दमघोंटू बक्से में कैद रहने के कारण युवक की हालत बिगड़ने लगी. पुलिस के हस्तक्षेप के बाद जब बक्सा खोला गया, तो युवक पसीने से तर-बतर और हांफता हुआ बाहर निकला. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है. यह भी पढ़ें: ‘1 Minute 42 Second’ Viral Video: चलती ट्रेन के टॉयलेट में 90 मिनट तक बंद रहा कपल; वीडियो वायरल होने पर छिड़ी प्राइवेसी की बहस

चाची की सतर्कता से खुला राज

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटना कानपुर के चकेरी इलाके की है. महिला ने अपने प्रेमी को दोपहर में घर बुलाया था, जब परिवार के सदस्य काम पर गए हुए थे। युवक पास में ही कुछ घरों की दूरी पर रहता है. इसी दौरान बगल के मकान में रहने वाली लड़की की चाची को कमरे से कुछ संदिग्ध आवाजें सुनाई दीं.

जब चाची ने दरवाजा खटखटाया, तो लड़की घबरा गई. आनन-फानन में उसने युवक को कमरे में रखे एक बड़े लोहे के बक्से में घुसने को कहा और उसे बाहर से लॉक कर दिया.

45 मिनट की तलाश और हाई-वोल्टेज ड्रामा

लड़की की बातों पर शक होने पर चाची ने घर का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और परिवार के अन्य सदस्यों को बुला लिया. घर की तलाशी के दौरान करीब 45 मिनट तक किसी का पता नहीं चला. अंत में, जब परिवार वाले उस संदूक के पास पहुंचे, तो अंदर से कुछ हल्की आवाजें सुनाई दीं.

घरवालों ने जब चाबी मांगी, तो लड़की ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसमें उसके कपड़े रखे हैं. विवाद बढ़ने पर अंततः पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस की मौजूदगी और दबाव के बाद जब बक्सा खोला गया, तो अंदर युवक बेसुध हालत में मिला.

गर्लफ्रेंड की चाची से छिपने के लिए आदमी 45 मिनट तक लोहे के बक्से में बंद रहा

112 पर प्राप्त सूचना पर पीआरवी पुलिस मौके पर पहुँची। प्रकरण में तहरीर प्राप्त नहीं हुई। शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु थाना चकेरी पुलिस द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गई। — POLICE COMMISSIONERATE KANPUR NAGAR (@kanpurnagarpol) January 23, 2026

पुलिस की कार्रवाई और बीच-बचाव

जैसे ही युवक बक्से से बाहर आया, लड़की के परिजनों ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव कर स्थिति को संभाला. पुलिस ने बताया कि युवक की जान जोखिम में पड़ सकती थी क्योंकि बक्से में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी,

पुलिस ने फिलहाल युवक के खिलाफ 'शांति भंग' करने के आरोप में मामला दर्ज किया है. अधिकारियों का कहना है कि यदि लड़की के परिवार की ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जाती है, तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पूछताछ के बाद दोनों को फिलहाल छोड़ दिया गया है. यह भी पढ़ें: 'Jeeja Saali' Suicide in Hardoi: हरदोई में 'जीजा-साली' ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, प्रेम संबंधों का था मामला, लखनऊ-दिल्ली रेल मार्ग पर हुई घटना

सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय

इस घटना ने इंटरनेट पर प्राइवेसी और गुप्त संबंधों के खतरों को लेकर नई बहस छेड़ दी है. लोग जहां इस घटना पर व्यंग्य कर रहे हैं, वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि यह लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती थी. कानपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह के कृत्यों से बचें जिससे किसी की जान को खतरा हो.