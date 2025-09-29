VIDEO: स्टूडेंट बन गए बाहुबली! सड़क पर खड़ी गाड़ी के कारण ट्रैफिक होने लगा जाम, युवकों ने कार को उठाकर किया किनारे, मोगा का वीडियो आया सामने

मोगा, पंजाब: पंजाब (Punjab) के मोगा (Moga) से एक वीडियो समें आया है. जहांपर सड़क पर खड़ी एक कार के कारण पूरा ट्रैफिक जाम हो रहा था. इस दौरान कुछ छात्रों ने ऐसा कुछ कर दिया की लोग भी हैरान हो गए. मोगा के मुख्य बाजार में जब ट्रैफिक जाम हो गया तो कुछ छात्रों ने पहले खड़ी कार को पीछे से उठाकर किनारे किया और इसके बाद आगे से उठाकर उसे किनारे किया. इसके बाद सामान्य रूप से ट्रैफिक सही हुआ. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग जमकर इन छात्रों की तारीफें कर रहे है.
इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.
छात्रों ने कार को उठाया
सड़क पर कार से लग रहा था ट्रैफिक जाम स्टूडेंट ने उठा दी कार...
पंजाब के मोगा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में कुछ लड़के एक कार को उठाकर सड़क किनारे खड़ी कर देते हैं क्योंकि उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया था. कार मालिक कार को बीच सड़क पर खड़ी करके… pic.twitter.com/zotaQewHun
— Nedrick News (@nedricknews) September 29, 2025
कार चालक की बड़ी लापरवाही आई सामने
इस दौरान कार चालक (Car Driver) की बड़ी लापरवाही सामने आई है. सड़क छोटी होने की वजह से पहले ही ट्रैफिक जाम (Traffic Jam)की समस्या होती है, ऐसे में सड़क पर कार खड़ी कर कार में सवार लोग कही चले गए. जिसके कारण सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया.
लोगों ने की छात्रों की तारीफ
इस दौरान ट्रैफिक जाम को ठीक करने के लिए कार को हटाना काफी जरुरी था और छात्रों ने कार को उठाकर किनारे पर लगा दिया. जिसके कारण ट्रैफिक जाम में फंसे लोगों को भी राहत मिली. लोगों ने जमकर इन छात्रों की तारीफ की. सोशल मीडिया (Social Media) पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है.