Maharashtra ST Recruitement: नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी! 17 हजार से ज्यादा नई भर्तियां करेगा एसटी महामंडल, जानें डिटेल्स

Maharashtra ST Recruitement: नौकरी (Job) का इंतजार कर रहे लोगों के लिए महाराष्ट्र एसटी महामंडल (Maharashtra ST Mahamandal) ने 17, 450 नौकरियों की घोषणा की है. ये पद कॉन्ट्रैक्ट (Contract) बेसिस पर भरें जाएंगे. इन पदों में चालक और सहायकों की भर्ती शामिल है.परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Transport Minister Pratap Sarnaik) ने इस निर्णय की जानकारी साझा की.एसटी महामंडल की 300वीं कॉन्ट्रैक्ट बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. चयनित उम्मीदवारों का अनुबंध अगले 3 वर्षों के लिए होगा.

इस दौरान एसटी द्वारा चयनित युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें चालक और सहायक के पदों पर नियुक्त किया जाएगा.

आवेदन की प्रक्रिया और वेतन

कॉन्ट्रैक्ट भर्तियों (Contract Recruitment) के लिए ई-निविदा प्रक्रिया 2 अक्टूबर से शुरू होगी. यह प्रक्रिया छह प्रादेशिक विभागों के माध्यम से संचालित की जाएगी. कॉन्ट्रैक्ट पदों पर नियुक्त उम्मीदवारों को न्यूनतम 30,000 रुपये प्रति माह का वेतन मिलेगा. इस निर्णय से महाराष्ट्र भर के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर पैदा होगा. कुल 17,450 युवाओं को यह अवसर मिलेगा.

एसटी महामंडल में लोगों की जरुरत

नई 8,000 बसों के संचालन के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती है. इसके अलावा, हर साल लगभग 1,000 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल की जाती हैं. बसों की नियमित देखभाल और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए चालक और सहायकों की जरूरत रहती है. इसी कारण कॉन्ट्रैक्ट पद्धति (Contract Method) से यह भर्तियां की जा रही हैं.