Waqf Amendment Bill: वक्फ बिल पर जेडीयू में बगावत, सीनियर नेता कासिम अंसारी ने नीतीश कुमार को सौंपा इस्तीफा

पटना: लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2025 के पारित होने के बाद जनता दल (यूनाइटेड) में सियासी हलचल तेज हो गई है. इस बिल को लेकर पार्टी के भीतर असंतोष की पहली चिंगारी सीनियर नेता डॉ. मोहम्मद कासिम अंसारी के इस्तीफे के रूप में सामने आई है. उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देते हुए जेडीयू के रुख पर नाराजगी जताई है.

Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास, जानिए इससे मुसलमानों पर क्या असर पड़ेगा?

डॉ. कासिम अंसारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू नेतृत्व को अपना त्याग पत्र भेज दिया. उन्होंने लिखा कि उन्हें और लाखों भारतीय मुसलमानों को विश्वास था कि नीतीश कुमार सेक्युलर विचारधारा के प्रतीक हैं, लेकिन अब यह विश्वास टूट गया है.

अंसारी का कहना है कि जेडीयू ने वक्फ बिल का समर्थन करके देश के अल्पसंख्यकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. उन्होंने लोकसभा में पार्टी के नेता ललन सिंह के बयान और उनके समर्थन के अंदाज पर भी आपत्ति जताई.

Senior JD(U) leader Mohammed Qasim Ansari resigns from the party and all his posts over the party's stand on #WaqfAmendmentBill

"...I am disheartened that I gave several years of my life to the party," his letter reads. pic.twitter.com/1Gzc4w2OjM

— ANI (@ANI) April 3, 2025