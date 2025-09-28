VIDEO: पनवेल मुंब्रा रोड पर आया अजगर, सड़क पार करवाने के लिए लोगों ने रोकी गाड़ियां, वीडियो आया सामने

Credit-(X,@navarashtra)

मुंबई, महाराष्ट्र: बारिश के दिनों में आएं दिन सांप और अजगर रिहायशी इलाकों में निकलने की घटनाएं सामने आ रही है. ऐसी ही एक घटना पनवेल मुंब्रा रोड (Panvel Mumbra Road) पर धानसर गांव से सामने आई है. जहांपर एक अजगर (Python) सड़क पर दिखाई दिया. रात के समय होने के कारण सड़क पर काफी ट्रैफिक था और ये अजगर सड़क पार कर रहा था. जिसके कारण कुछ लोगों ने समझदारी और इंसानियत दिखाते हुए ट्रैफिक को रोक दिया, ताकि अजगर सड़क पार कर सके.

इस दौरान अजगर ने धीरे धीरे करके सड़क पार की. जिसके कारण काफी देर तक ट्रैफिक जाम रहा. अजगर के जाने के बाद ट्रैफिक सामान्य हुआ. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @navarashtra नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Python Found In Mulund: मुंबई के मुलुंड में मिला 12 फीट का अजगर, लोगों के उड़े होश, VIDEO आया सामने

सड़क पार करता दिखा अजगर

लोगों ने बचाई अजगर की जान

बता दें की अगर कुछ युवक सड़क (Road) नहीं रोकते तो वाहन चालक नही रुकते और जिसके कारण बेजुबान जीव की जान चली गई होती, लेकिन युवाओं ने ट्रैफिक रोककर इस अजगर (Python) की जान बचा ली.

लोगों ने की जमकर तारीफ

युवकों ने अजगर को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाते हुए उसे शांति से सड़क पार करने दी और तब तक रास्ता भी रोके रखा. जिसके कारण अजगर की जान बचाने के लिए सोशल मीडिया (Social Media) पर इन युवाओं की काफी तारीफ़ हो रही है.