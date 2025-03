Pune Sickle Gang Video: पुणे में हसिया गैंग का खौफ, रात के अंधेरे में घर में घुसने की कोशिश, CCTV में कैद

Pune Sickle Gang: महाराष्ट्र के पुणे में बीते कुछ दिनों से हसिया गैंग का खौफ बढ़ता जा रहा है. ये गैंग रात के अंधेरे में लोगों के घरों में घुसने की कोशिश कर रहा है. कई स्थानीय निवासी इस गैंग की हरकतों को लेकर पुलिस के पास शिकायतें भी दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. इससे इलाके के लोग डरे और सहमे हुए हैं.

पुणे के कटराज स्थित दत्तानगर इलाके में हसिया गैंग के एक वीडियो ने और भी चिंता बढ़ा दी है. इस वीडियो में गैंग के सदस्य एक स्थानीय निवासी के घर में घुसने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं. बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी में वे कैद हो गए हैं. स्थानीय निवासियों ने इस गैंग के बारे में में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई. स्थानीय निवासी अब पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि वे बिना डर के अपने घरों में रह सकें.

Residents of Dattanagar in Katraj are facing increasing fear as people having sickles have started invading their homes. Despite complaints filed with the police, no concrete action has been taken, causing growing discontent and a decline in trust in the police administration.… pic.twitter.com/dFfBUS3RuZ

