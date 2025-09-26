Kalyan: कोर्ट से जेल जाते समय कैदियों का हुआ विवाद, पुलिस कर्मचारियों के साथ की मारपीट, ठाणे से सटे कल्याण का वीडियो आया सामने; VIDEO

मुंबई पुलिस/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

कल्याण, महाराष्ट्र: महाराष्ट्र (Maharashtra) के कल्याण (Kalyan) से एक हैरान करनेवाली घटना सामने आई है. जहांपर कल्याण कोर्ट परिसर में ही वाहन में पुलिस कर्मी पर हमला करने की घटना सामने आई है. इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई. इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है.जानकारी के अनुसार, कल्याण कोर्ट में आठ आरोपियों को ट्रायल के लिए लाया गया था. ट्रायल पूरी होने के बाद जब पुलिस उन्हें वापस आधारवाड़ी जेल ले जा रही थी, तभी यह घटना घटी. पुलिस (Police) ने कैदियों को ले जाने के लिए वाहन मंगाया था, लेकिन उसमें सीटें कम होने के कारण पुलिस नाईक किशोर पेटारे ने कुछ कैदियों को पीछे बैठने के लिए कहा.

इसी बात पर चार आरोपी भड़क गए और पुलिसकर्मी पर टूट पड़े. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @MahaSpot नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: कल्याण में BJP नेता के साथ जमकर मारपीट, बाइक पर आएं थे दो आरोपी, वीडियो हुआ वायरल

पुलिस पर हमला

आरोपियों ने की मारपीट

चारों कैदियों ने मिलकर पुलिस (Police) कर्मी की कॉलर पकड़ ली, धक्का-मुक्की की और गालियां भी दीं.अचानक हुए इस हमले से कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया.हमले में शामिल कैदियों की पहचान इस प्रकार हुई है ,आकाश वाल्मीकी,गणेश उर्फ शालु मरोठीया,योगींदर उर्फ भोलु धरमवीर मरोठीया,विवेक शंकर यादव है.

पुलिस ने किया मामला दर्ज

इस घटना के बाद पुलिस (Police) ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महात्मा फुले चौक थाने में चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.