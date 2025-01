प्रयागराज, यूपी: मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर त्रिवेणी घाट पर भक्तों की भारी भीड़ को ड्रोन विजुअल्स में कैद किया गया है. आज दोपहर 12 बजे तक लगभग 4.24 करोड़ भक्तों ने पवित्र अमृत स्नान किया है. अब तक कुल 20 करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगा-यमुना-सरस्वती के संगम में डुबकी लगा चुके हैं.

#MahaKumbh2025 | Prayagraj, UP: Drone visuals from the Ghats of Triveni as a huge number of devotees reach for the Amrit Snan on the occasion of Mauni Amavasya.



As of 12 pm today, about 4.24 crore devotees have taken a holy dip. The total number of devotees who have taken a holy… pic.twitter.com/vOAAnlAhOm— ANI (@ANI) January 29, 2025