Cricket Ka Kissa: वो टॉप का खिलाड़ी जो 5 इनिंग में नहीं खोल सका था अपना खाता, नाम जानकर चौक जाएंगे आप

Sri Lanka Former Captain Marvan Atapattu Test Run: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Sri Lanka National Cricket Team) ने वर्ल्ड क्रिकेट को कई दिग्गज खिलाड़ी दिए हैं. मुथैया मुरलीधरन (Muttiah Muralitharan), कुमार संगकारा (Kumar Sangakara), महेला जयवर्धने (Mahela Jayawardene), सनथ जयसूर्या (Sanath Jayasuriya) और अर्जुन रणतुंगा (Arjun Ranatunga) जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने श्रीलंका की अगुवाई कर चुके हैं. इन खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से वर्ल्ड क्रिकेट में काफी नाम कमाया था. इन धुरंधर खिलाड़ियों को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की कैटेगरी में गिना जाता है. लेकिन इन सबके अलावा एक ऐसा क्रिकेटर भी है जिसने श्रीलंका क्रिकेट के लिए कुछ ऐसा कमाल किया है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. ऐसे ही एक बल्लेबाज थे मार्वन अटापट्टू, जो श्रीलंका के पूर्व कप्तान रहे थे. मार्वन अटापट्टू ने अपनी कप्तानी में साल 2004 में श्रीलंका को एशिया कप (Asia Cup) का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. यह भी पढ़ें: India And England Test Stats At Manchester: मैनचेस्टर में कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया और इंग्लैंड का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

मार्वन अटापटू ने करियर के पहले 6 साल तक बनाए थे महज एक रन

Former Sri lankan Captain Marvan Atapattu’s first run in his first 6 innings of his career. At that time, his career stats were 1 run and 5 ducksin his first 6 innings. First run after 5 ducks. pic.twitter.com/eWXMsPpzWy

— Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) June 16, 2024