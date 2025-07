How To Watch Zimbabwe vs New Zealand, 3rd Match 2025 Live Streaming In India: जिम्बाब्वे बनाम न्यूजीलैंड के बीच कल खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

जिम्बाब्वे बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

How And Where To Watch Zimbabwe National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, 3rd Match 2025 Live Streaming And Telecast: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच ज़िम्बाब्वे टी20आई ट्राई सीरीज़ (Zimbabwe T20I Tri-Nation Series 2025) का तीसरा मुकाबला कल यानी 18 जुलाई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकबला हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम अपना पिछला मुकाबला जीतकर आ रहीं हैं. जबकि, जिम्बाब्वे की टीम अपना पिछला मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. इस सीरीज में जिम्बाब्वे की अगुवाई सिकंदर रजा (Sikandar Raza) कर रहे हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की कमान मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: NZ vs SA, Tri-Nation Series 2nd T20I 2025 Live Streaming: जिम्बाब्वे टी20I ट्राई सीरीज़ के दूसरे टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, जानें भारत में कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

न्यूज़ीलैंड फिलहाल 1 जीत के साथ अंक तालिका में पहले स्थान पर है. जिम्बाब्वे टी20 ट्राई सीरीज में न्यूजीलैंड के लिए शीर्ष रन स्कोरर टिम रॉबिन्सन हैं जिनके नाम 75 रन हैं. जिम्बाब्वे टी20 ट्राई सीरीज में न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज जैकब डफी हैं, जिन्होंने 3 विकेट लिए हैं. न्यूजीलैंड ने अपना पिछला मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 21 रन से जीता है.

दूसरी तरफ, जिम्बाब्वे फिलहाल 1 हार के साथ अंक तालिका में सबसे निचले स्थान पर है. जिम्बाब्वे टी20 ट्राई सीरीज में जिम्बाब्वे के लिए शीर्ष रन स्कोरर सिकंदर रजा हैं जिनके नाम 54 रन हैं. जिम्बाब्वे टी20 ट्राई सीरीज में जिम्बाब्वे के लिए शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज रिचर्ड नगारावा हैं, जिन्होंने 3 विकेट लिए हैं. जिम्बाब्वे टी20 ट्राई सीरीज के अपने पहले मैच में जिम्बाब्वे दक्षिण अफ्रीका से 5 विकेट से हार गई है.

जिम्बाब्वे बनाम न्यूजीलैंड हेड टू हेड रिकॉर्ड (ZIM vs NZ T20 Head To Head)

जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 6 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान न्यूजीलैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. न्यूजीलैंड की टीम ने सभी मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, जिम्बाब्वे की टीम अभी तक जीत का स्वाद नहीं चख पाई हैं. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर जिम्बाब्वे जीत का स्वाद चखना चाहेगी.

जिम्बाब्वे बनाम न्यूजीलैंड के बीच ट्राई सीरीज का तीसरा टी20 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ज़िम्बाब्वे टी20I त्रिकोणीय सीरीज़ का तीसरा मुकाबला कल यानी 18 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा.

जिम्बाब्वे बनाम न्यूजीलैंड के बीच ट्राई सीरीज का तीसरा टी20 2025 लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में इस सीरीज़ के लिए किसी भी टीवी चैनल पर आधिकारिक प्रसारण की व्यवस्था नहीं है. इसलिए टीवी पर इस मुकाबले का सीधा प्रसारण नहीं होगा.

जिम्बाब्वे बनाम न्यूजीलैंड के बीच ट्राई सीरीज का तीसरा टी20 2025 लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

भारतीय दर्शक इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं. इसके लिए फैंस को सब्सक्रिप्शन या मैच पास लेना होगा. क्रिकेट प्रेमी स्मार्टफोन, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी के ज़रिए कहीं से भी इस सीरीज़ का लुत्फ़ उठा सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

जिम्बाब्वे: ब्रायन बेनेट, वेस्ली मधेवेरे, क्लाइव मदांडे (विकेटकीपर), सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, ताशिंगा मुसेकिवा, टोनी मुनयोंगा, वेलिंगटन मसकदज़ा, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी, ट्रेवर ग्वांडू.

न्यूजीलैंड: टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रविंद्र, टिम रॉबिन्सन, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, बेवॉन जैकब्स, जेम्स नीशम, मिचेल सेंटनर (कप्तान), ईश सोढ़ी, मैट हेनरी, जैकब डफी.

नोट: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.