London: 'क्या आप हिंदू विरोधी हैं?: प. बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के ऑक्सफोर्ड भाषण में हंगामा, छात्रों ने RG Kar केस पर पूछे सवाल (Watch Video)

Mamata Banerjee Heckled by Students in London: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण दे रही थीं, तब कुछ छात्रों ने उनका विरोध किया. छात्रों के एक समूह ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए बलात्कार और हत्या की घटना पर सवाल उठाए और ममता से चुनाव बाद हुई हिंसा पर भी जवाब मांगा. ममता बनर्जी ने पहले तो छात्रों के सवालों का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब उन्होंने 1990 के दशक की अपनी एक पुरानी तस्वीर दिखाई. इस तस्वीर में वे पट्टियों में लिपटी नजर आ रही थीं.

ममता ने दावा किया कि यह तस्वीर इस बात का सबूत है कि विपक्ष ने उनकी हत्या की साजिश रची थी.

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির

She doesn’t flinch. She doesn’t falter. The more you heckle, the fiercer she roars. Smt. @MamataOfficial is a Royal Bengal Tiger!#DidiAtOxford pic.twitter.com/uqrck6sjFd

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) March 27, 2025