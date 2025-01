Arvind Kejriwal Vs EC: अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को दी चुनौती, पीकर दिखाए यमुना का 'जहरीला' पानी!

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि "चुनाव आयोग राजनीति कर रहा है." उन्होंने कहा कि CEC राजीव कुमार रिटायरमेंट के बाद नौकरी की तलाश में हैं, इसलिए वे "भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं." यह टिप्पणी यमुना नदी के पानी को लेकर चुनाव आयोग द्वारा केजरीवाल को भेजे गए नोटिस के जवाब में आई है.

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने कहा, "अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को राजनीति करनी है, तो दिल्ली की किसी सीट से चुनाव लड़ लें. हम उन्हें यमुना का पानी भी भेजेंगे." उन्होंने आगे कहा, "चुनाव आयोग ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, वह संवैधानिक संस्था के लिए शोभा नहीं देता. दिल्ली में खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, लेकिन आयोग को सिर्फ AAP को निशाना बनाना है." केजरीवाल ने यहां तक कहा कि वे "चुनाव आयोग को यमुना के जहरीले पानी की तीन बोतलें भेजेंगे" और चुनौती दी कि अगर CEC उसे पीकर दिखाएं, तो वे अपनी बात वापस ले लेंगे.

VIDEO | AAP national convenor Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) says,"I want to tell the ECI with full respect — openly distributing money in Delhi is invisible to them, but they are engaging in politics. Why? Because Rajeev Kumar wants a post-retirement job. I want to tell… pic.twitter.com/cEKr3Mn5my

— Press Trust of India (@PTI_News) January 30, 2025