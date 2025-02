VIDEO: पुणे के भुकुम की एक सोसाइटी में मिला पाकिस्तान का नोट, चेयरमैन ने की पुलिस में शिकायत, बावधन पुलिस ने शुरू की जांच

पुणे, महाराष्ट्र: पुणे जिले की एक सोसाइटी में पाकिस्तान का नोट मिलने की वजह से हड़कंप मच गया है. इस मामले में पुलिस से सोसाइटी के चेयरमैन ने शिकायत की है. इस मामले के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुणे के भुकुम की एक सोसायटी में पाकिस्तानी करेंसी नोट मिला है. सोसायटी की लिफ्ट के बाहर पाकिस्तानी करेंसी नोट मिलने से हड़कंप मच गया.पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और जांच की मांग की गई है. पुलिस की ओर से जांच शुरू कर दी गई है.

इस मामले को लेकर सोसाइटी के साथ साथ गांव के लोगों ने भी बावधन पुलिस स्टेशन से जांच की मांग की. इस वीडियो को सोशल मीडिया 'एक्स ' पर @ThePuneMirror नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

पुणे जिले में मिला पाकिस्तान का नोट

A Pakistani currency note was found outside the lift in Iris 3, SKYI Manas Lake City, Bhukum, raising security concerns due to its proximity to the National Defence Academy. The society's chairman, Sahadev Yadav, has filed a complaint with the Bavdhan Police Station, urging a… pic.twitter.com/Mo7xFjbJu9

— Pune Mirror (@ThePuneMirror) February 9, 2025