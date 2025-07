Fact Check: जगदीप धनखड़ के आधिकारिक आवास को किया गया सील? PIB फैक्ट चेक से जानिए सच्चाई

Fact Check: सोशल मीडिया पर एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) के इस्तीफे के बाद उनका आधिकारिक आवास सील कर दिया गया है और उन्हें तत्काल आधिकारिक आवास खाली करने के लिए कहा गया है. यह दावा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे भ्रम और अफवाहें फैल रही हैं. सरकारी फैक्ट चेक एजेंसी PIB Fact Check ने इस दावे को झूठा और भ्रामक करार दिया है. PIB ने स्पष्ट किया है कि उपराष्ट्रपति आवास को सील नहीं किया गया है और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को घर खाली करने के लिए किसी तरह का दबाव नहीं बनाया गया है.

जगदीप धनखड़ जल्द खाली करेंगे सरकारी आवास, उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे की रात ही शुरू कर दी थी पैकिंग.

बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति को एक भावुक पत्र लिखकर इस्तीफा दे दिया था. जानकारी के अनुसार, जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे की रात से ही अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था. हालांकि, उनका इस्तीफा आधिकारिक रूप से अगले दिन स्वीकार किया गया. वह पिछले साल अप्रैल में नव-निर्मित ‘वाइस प्रेसिडेंट एन्क्लेव’ में शिफ्ट हुए थे, जो संसद भवन परिसर के पास स्थित है.

It is being widely claimed on social media that Vice President’s official residence has been sealed and former VP has been asked to vacate his residence immediately #PIBFactCheck

❌ These claims are #Fake.

✅ Don’t fall for misinformation. Always verify news from official… pic.twitter.com/3jIDDaiu7A

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 23, 2025