Time to Hit Back Hard! अब होगा Surgical Strike 3.0? पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग

Pahalgam Terror Attack 'Surgical Strike 3.0'! जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस हमले में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें अधिकतर पर्यटक शामिल हैं. इस वीभत्स घटना के बाद सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर दौड़ गई है. ट्विटर और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर नेटिज़न्स 'सर्जिकल स्ट्राइक 3.0' की मांग कर रहे हैं.

लोगों का कहना है कि अब वक्त आ गया है जब भारत को केवल चेतावनी देने या प्रतिक्रिया में कार्रवाई करने के बजाय, आतंक के अड्डों पर सीधे और निर्णायक प्रहार करना चाहिए. कई यूजर्स ने लिखा है कि अब कोई और चेतावनी नहीं, कोई और इंतज़ार नहीं — अब सिर्फ कार्रवाई होनी चाहिए.

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, "पहलगाम में जो हुआ वह कायरता है. अब भारत को चुप नहीं बैठना चाहिए. हमें सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 की जरूरत है — और वो भी तुरंत."

वहीं कई अन्य यूजर्स ने सरकार से अपील की कि वह सिर्फ राजनयिक बयानबाज़ी तक सीमित न रहे, बल्कि उन तत्वों को निशाना बनाए जो बार-बार निर्दोष लोगों की जान ले रहे हैं.

हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से किसी तरह की सैन्य प्रतिक्रिया की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार सुरक्षा एजेंसियां हर संभव विकल्प पर विचार कर रही हैं. पहले भी 2016 और 2019 में हुए उरी और पुलवामा हमलों के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से जवाब दिया था.

I think its time for India to execute a Surgical Strike 3.0 after Pahalgam attack. India should adapt the action and reaction strategy and respond to each terror attacks with covert consequences. No more warnings or threats just straight up executions of the responsible! pic.twitter.com/HUHwfflafe

— JordanRᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ (@hemantaker) April 22, 2025