VIDEO: 'ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है'...पाकिस्तान का 'ब्लड प्रेशर' बढ़ा सकता है PM मोदी का ये बयान!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में आयोजित एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति का संदेश दिया. रैली के दौरान उन्होंने हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए भावुक और आक्रामक भाषण दिया.

प्रधानमंत्री ने कहा, "आज मैं सिंदूर खेला की धरती पर हूं, तो यहां से ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की बात करना जरूरी है." उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने की हिम्मत की थी, लेकिन हमारी सेना ने उन्हें जवाब दिया और सिंदूर की ताकत का अहसास करा दिया. मोदी ने जोर देते हुए कहा – "ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है."

यह बयान देशभर में आतंकवाद के खिलाफ सरकार की नीति और सेना की कार्रवाई के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है.

अपने भाषण में पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर भी खुलकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी सकारात्मक नहीं है. "जब से पाकिस्तान बना है, उसने सिर्फ आतंकवाद को पनाह दी है. बंटवारे के बाद से अब तक वो भारत में आतंक फैलाने की कोशिश करता रहा है. आतंकवाद और नरसंहार पाकिस्तानी सेना की पहचान बन गए हैं."

"Pakistan mustn't forget, We have HIT them THRICE by entering their territory.

~ We worship SHAKTI. I want to announce - Op SINDOOR isn't over yet."🔥

PM Narendra Modi warns Pakistan again👌🏼 pic.twitter.com/lh1SHDnNTq

