Akshay Kumar Viral Video: क्या अक्षय कुमार ने ज्वाइन किया मीडिया? थिएटर के बाहर मास्क लगाकर लोगों का लेते दिखे इंटरव्यू (Watch Video)

Akshay Kumar

Akshay Kumar Viral Video: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह खुद थिएटर के बाहर लोगों से अपनी फिल्म हाउसफुल 5 का रिव्यू लेते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो बांद्रा के गेटी गैलेक्सी थिएटर का है, जहां फिल्म देखने के बाद निकल रहे दर्शकों से अक्षय ने बातचीत की. मजेदार बात यह रही कि अक्षय कुमार ने चेहरे पर वही "किलर मास्क" लगाया हुआ था, जो फिल्म हाउसफुल 5 में विलेन के रूप में दिखाया गया है. इस भेष में उन्होंने कुछ लोगों से पूछा कि उन्हें फिल्म कैसी लगी. कुछ ने जवाब दिया, कुछ ने पहचान नहीं पाई और कुछ ने इंट्रेस्ट तक नहीं दिखाया. इस फनी इंटरैक्शन ने लोगों का दिल जीत लिया है.

अक्षय कुमार ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा - "Bas yun hi I decided to wear the killer mask and interview people coming out of the Housefull5 show at Bandra today. Pakda jaane wala thaa end mein but bhaag gaya us se pehle. Mast experience. 😬"

अक्षय कुमार का वायरल वीडियो:

यह अनोखा प्रमोशन स्टाइल फैंस को खूब पसंद आ रहा है. वीडियो में जहां एक तरफ अक्षय कुमार मस्ती के मूड में नजर आए, वहीं फैंस की रिएक्शन भी देखने लायक थे. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर्स इसे अक्षय की शानदार सेंस ऑफ ह्यूमर बता रहे हैं.

बता दें कि हाउसफुल 5 एक मल्टीस्टारर कॉमेडी फिल्म है, जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म 6 जून 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है . हालांकि फिल्म को मिक्स्ड रिव्यू मिले हैं अक्षय के फैंस को यह फिल्म काफी पसंद आ रही है.