Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार का तोहफा, CM देवेंद्र फडणवीस ने 3,000 नई ST बसों को दिखाई हरी झंडी

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Maharashtra News: महाराष्ट्र के सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में मंगलवार को एक नया अध्याय जुड़ गया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के विधान भवन परिसर में भव्य समारोह के दौरान 'राजमाता जिजाऊ' स्मार्ट बस सेवा का आधिकारिक उद्घाटन किया. राज्य परिवहन (ST) के बेड़े में 3,000 नई और तकनीकी रूप से उन्नत बसों को शामिल करने की यह एक बड़ी पहल है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस (उपमुख्यमंत्री) समेत मंत्रिमंडल के कई वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे.

परंपरा और आधुनिकता का संगम

इन नई बसों का नाम 'राजमाता जिजाऊ' के नाम पर रखा गया है, जो महाराष्ट्र के गौरवशाली इतिहास और उनके नेतृत्व मूल्यों का प्रतीक है. उद्घाटन समारोह के दौरान पारंपरिक ढोल-ताशों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच इन बसों को रवाना किया गया. बस के अगले हिस्से पर घोड़े पर सवार राजमाता जिजाऊ की एक प्रभावशाली तस्वीर भी लगाई गई है, जो यात्रियों को राज्य की ऐतिहासिक विरासत की याद दिलाती है. यह भी पढ़े: ST Bus Offer: 60 दिनों का किराया देकर करें 90 दिन सफर, ई बस में यात्रियों को मिलेगी ये सुविधा, जानें डिटेल्स

3,000 बसों का चरणबद्ध विस्तार

राज्य सरकार की योजना के अनुसार, महाराष्ट्र भर में लगभग 3,000 अत्याधुनिक बसों को विभिन्न चरणों में सड़कों पर उतारा जाएगा. ये बसें यात्रियों को बेहतर सुरक्षा, अधिक आराम और आधुनिक तकनीक से लैस सुविधाएं प्रदान करेंगी. 'राजमाता जिजाऊ' सेवा अब एमएसआरटीसी (MSRTC) के मौजूदा बेड़े जैसे शिवनेरी, शिवशाही, शिवाई, हिरकणी और यशवंती का हिस्सा बन जाएगी.

सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष जोर

नई बसों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भरोसेमंद साबित हों. उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने बस में सांकेतिक यात्रा भी की. परिवहन मंत्रालय के अनुसार, इन बसों में यात्रियों की सुविधा के लिए जीपीएस ट्रैकिंग, आपातकालीन बटन और आरामदायक सीटों जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल की गई हैं.

सार्वजनिक परिवहन को मजबूती

यह पहल न केवल राज्य की परिवहन व्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए आवागमन को सुगम बनाएगी. सरकार का लक्ष्य है कि एसटी बसों के नेटवर्क को और अधिक कुशल बनाया जाए ताकि निजी परिवहन पर निर्भरता कम हो सके. इस कार्यक्रम में परिवहन मंत्री, पर्यावरण मंत्री और शिक्षा मंत्री सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और विधायक भी उपस्थित थे.