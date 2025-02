Fire in J&K: श्रीनगर के कर्सू-राजबाग इलाके में एक घर में लगी भीषण आग, काबू पाने की कोशिश जारी (Watch Video)

Fire in J&K: श्रीनगर के कर्सू-राजबाग इलाके में एक घर में आग लग गई. जिससे इलाके में अफरातफरी का माहौल है. वहीं आग लगने की सूचना दमकल विभाग की टीम को मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है.

फिलहाल आग कैसे लगी अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया है. राहत वाली बात है कि अब तक की जो सूचना है. उसके अनुसार किसी प्रकार के हताहत होने की सूचना नहीं है. यह भी पढ़े; Delhi Fire Video: दिल्ली के शक्ति नगर इलाके में एक घर में लगी भीषण आग, काबू पाने की कोशिश जारी, देखें वीडियो

#WATCH | J&K: Fire broke out at a house in Srinagar’s Kursu-Rajbagh area. Fire tenders present at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/qm0ajqZvCn

— ANI (@ANI) February 24, 2025