Hina Khan Back to Work After Wedding: शादी के अगले ही दिन काम पर लौटीं हिना खान, बोलीं- 'Work Comes First'

Hina Khan (Photo Credits: Instagram)

Hina Khan Back to Work After Wedding: टीवी और फिल्म एक्ट्रेस हिना खान इन दिनों अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को लेकर सुर्खियों में हैं. शादी के ठीक एक दिन बाद वह एक इवेंट में शामिल हुईं और वहां खुलकर बताया कि उनके लिए काम सबसे पहले आता है. गुरुवार को मुंबई में हुए एक इवेंट के दौरान हिना खान ने स्टेज पर कहा, “Work comes first. मेरी शादी कल हुई थी. आज एक ज़रूरी इवेंट था जिसमें मेरी मौजूदगी ज़रूरी थी. इसलिए मैं यहां हूं.” इस मौके पर हिना को कैमरे में कैद भी किया गया. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में वह मुस्कुराते हुए फोल्डेड हैंड के साथ सबको नमस्ते करती दिखीं.

इसके बाद हिना ने Bollywood Hungama Style Icons Summit and Awards 2025 में भी हिस्सा लिया, जहां वह पर्पल साड़ी में बेहद एलीगेंट अंदाज में नजर आईं. इवेंट में मौजूद लोगों ने उन्हें शादी की बधाई दी, जिस पर वह सबका तहेदिल से धन्यवाद करती दिखीं. बुधवार को हिना खान ने अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल संग शादी रचा ली. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वेडिंग फोटोज़ शेयर कीं, जिसमें वह मनीष मल्होत्रा की डिज़ाइन की हुई एक हेंडलूम ओपल ग्रीन साड़ी में नजर आईं. वहीं रॉकी जायसवाल ने एक ईक्रू कलर का मनीष मल्होत्रा कुर्ता पहना.

हिना खान की शादी की तस्वीरें:

View this post on Instagram A post shared by 𝑯𝒊𝒏𝒂 𝑲𝒉𝒂𝒏 (@realhinakhan)

अपनी शादी की घोषणा करते हुए हिना ने एक इमोशनल नोट भी लिखा: “From two different worlds, we built a universe of love... Today, our union is forever sealed in love and law. We seek your Blessings and Wishes as Wife and Husband.”

हिना और रॉकी की मुलाकात टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर हुई थी. हिना इस शो में अक्षरा की मुख्य भूमिका निभा रही थीं, जबकि रॉकी प्रोड्यूसर टीम का हिस्सा थे. धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदली और साल 2017 में दोनों ने अपने रिश्ते को पब्लिक किया. हिना खान न केवल अपनी एक्टिंग और स्टाइल के लिए पहचानी जाती हैं, बल्कि वह हाल ही में ब्रेस्ट कैंसर से भी जूझ रही हैं और इस मुश्किल समय में भी उन्होंने जिस हिम्मत से अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट को निभाया, वह काबिले तारीफ है.