डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की 'जय-वीरू' वाली दोस्ती में दरार, जानें क्यों आमने-सामने हैं दो दिग्गज

एक समय था जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति कारोबारी एलन मस्क की दोस्ती 'जय-वीरू' जैसी लगती थी. लेकिन अब इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है. दोस्ती दुश्मनी में बदल गई है और दोनों तरफ से आरोपों की झड़ी लग गई है. आइए समझते हैं कि आखिर यह सुपरहिट जोड़ी टूटी कैसे.

दोस्ती से दुश्मनी तक का सफर

बात शुरू होती है 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से. तब मस्क ने ट्रंप का खुलकर साथ दिया था. अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रंप के लिए जबरदस्त माहौल बनाया और उनकी रैलियों में भी दिखे. इस दोस्ती का इनाम भी मस्क को मिला और ट्रंप ने उन्हें 'DOGE' नाम की एक अहम जिम्मेदारी सौंप दी.

कहानी में ट्विस्ट लाया एक बिल

सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर ट्रंप अपना एक बड़ा और महत्वाकांक्षी बिल लेकर आए, जिसका नाम था 'वन बिग, ब्यूटीफुल बिल'. इसी बिल ने दोनों की दोस्ती में आग लगा दी.

मस्क इस बिल के सख्त खिलाफ हो गए. वजह? इस बिल में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलने वाला टैक्स क्रेडिट खत्म कर दिया गया था. इसका सीधा मतलब था एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की कारों की बिक्री पर भारी चोट. मस्क ने इस बिल को 'विनाशकारी' बताया और आरोप लगाया कि ट्रंप ने इसे रातों-रात पास करवा दिया ताकि कोई इसे ठीक से पढ़ भी न सके.

The Trump tariffs will cause a recession in the second half of this year https://t.co/rbBC11iynE

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025