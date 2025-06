'Maalik' Teaser Out: खतरनाक गैंगस्टर बने राजकुमार राव, एक्शन-थ्रिलर 'मालिक' 11 जुलाई को सिनेमाघरों में देगी दस्तक (Watch Video)

Tips Films (Photo Credits: Instagram)

Maalik Teaser Out: राजकुमार राव एक बार फिर अपने करियर के सबसे डार्क और इंटेंस रोल में नजर आने वाले हैं. उनकी अपकमिंग फिल्म 'मालिक' का टीज़र अब ऑफिशियल तौर पर रिलीज हो चुका है. टीज़र में राजकुमार एक निर्दयी गैंगस्टर के रूप में उभरते हैं जो अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहता है. टीज़र की टैगलाइन 'Witness the Rise of a Gangster' फिल्म के टोन को साफ तौर पर बयां करती है. फिल्म का निर्देशन पुलकित ने किया है और इसे कुमार तौरानी (Tips Films) और जय शेवक (Northern Lights Films) ने प्रोड्यूस किया है. 'मालिक' एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है जो क्राइम, पावर और सर्वाइवल की कहानी कहती है.

राजकुमार राव का यह अवतार पहले से कहीं अधिक इंटेंस और रॉ दिख रहा है, जो फैंस के बीच काफी चर्चा का विषय बन गया है. टीज़र में ग्रिट्टी लोकेशन्स, भारी-भरकम डायलॉग्स और एक्शन सीक्वेंसेज़ का तगड़ा मिश्रण देखने को मिलता है. राजकुमार राव का लुक और बॉडी लैंग्वेज यह बताने के लिए काफी है कि वह इस बार एक पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके किरदार में हैं.

देखें 'मालिक' का टीज़र:

फिल्म ‘मालिक’ 11 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. एक्शन और क्राइम जॉनर के फैंस के लिए यह फिल्म एक धमाकेदार अनुभव साबित हो सकती है. अब देखना यह होगा कि क्या ‘मालिक’ राजकुमार राव के करियर की सबसे बड़ी गैंगस्टर फिल्म बनकर उभरती है या नहीं. फिलहाल तो टीज़र ने फैंस की उम्मीदें जरूर बढ़ा दी हैं.