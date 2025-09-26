Indore Shocker: लिव इन में रहने से किया मना तो एक्स बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को मारी गाड़ी से टक्कर, इंदौर का VIDEO आया सामने

इंदौर, मध्य प्रदेश: इंदौर (Indore) शहर में एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. जहांपर एक सनकी पूर्व प्रेमी ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को जान से मारने की कोशिश की. इस युवक ने बीच सड़क पर युवती को टक्कर मार दी. बताया जा रहा है की ये सनकी प्रेमी युवती से दोबारा लिव-इन-रिलेशनशिप (Live-In-Relationship) में रहने के लिए दबाव बना रहा था. युवती के इनकार करने पर उसने सादक पर युवती को टक्कर मार दी और फरार हो गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें देख सकते है की युवती सड़क से जा रही होती है और इसी दौरान एक्टिवा लेकर आरोपी सड़क से आ रहा होता है और इसी दौरान युवती बचाव के लिए एक पत्थर उठा लेती है और इसी दौरान युवक तेज रफ्तार से एक्टिवा गाड़ी लेकर आता है और युवती को टक्कर मारकर फरार हो जाता है.
युवती को मारी टक्कर
इंदौर : लिव-इन में रहने का दबाव बना रहा था युवक, युवती ने ठुकरा दिया तो पीछा करने लगा, बचाव के लिए युवती ने उस पर पत्थर फेंका, जिससे बौखलाए युवक ने युवती पर स्कूटी से हमला कर दिया, आरोपी पर पहले से ही 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के मुताबिक़ इंदौर (Indore) के कल्पना नगर इलाके में एक युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका पर तेज रफ्तार एक्टिवा से टक्कर मार दी, क्योंकि उसने फिर से लिव-इन रिलेशनशिप में रहने से इनकार कर दिया. घटना में युवती गंभीर रूप से घायल हुई और आरोपी मौके से फरार हो गया.जानकारी के अनुसार, आरोपी राजेंद्र चौरसिया लंबे समय से युवती पर दोबारा साथ रहने का दबाव डाल रहा था. बुधवार को रास्ते में युवती से जब वह फिर से इस संबंध में बात करने आया, तो दोनों के बीच बहस हुई.युवती ने स्पष्ट इनकार किया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई.बहस के बाद आरोपी थोड़ी देर के लिए वहां से चला गया, लेकिन कुछ समय बाद वह अपनी एक्टिवा लेकर वापस आया और सीधे युवती को टक्कर मार दी. युवती ने बचाव के लिए पत्थर उठाया, लेकिन आरोपी ने गाड़ी की रफ्तार नहीं कम की.आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल मदद कर युवती को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.
पुलिस की कार्रवाई
इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज (CCTV) सामने आया है, जिसे पुलिस ने जब्त किया है. पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास और छेड़छाड़ जैसी धाराओं में केस दर्ज किया गया है.पुलिस ने बताया कि राजेंद्र चौरसिया पहले से ही अपराधी है और उसके खिलाफ 7 मामले पहले से दर्ज हैं.पुलिस (Police) की टीम आरोपी की तलाश में लगातार कार्रवाई कर रही है.