VIDEO: फरीदाबाद में नौकरानी के साथ क्रूरता! मालकिन ने सभी के सामने जड़े मेड को कई थप्पड़, घटना का वीडियो आया सामने

फरीदाबाद, हरियाणा: हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर-17 से एक घरेलु नौकरानी के साथ मारपीट की घटना सामने आई है. जहांपर पीड़िता को मालकिन ने सभी के सामने बेरहमी से कई बार थप्पड़ जड़े. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. बताया जा रहा है थप्पड़ मारनेवाली महिला पर मामला दर्ज हुआ है. वीडियो में आप देख सकते है कि घर में कुछ लोग खड़े होते है और इसी दौरान एक महिला आती है मेड को लगातार कई बार थप्पड़ मारती है. लेकिन जब ये महिला मेड को थप्पड़ मार रही होती है तो उस दौरान कोई भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता. सोशल मीडिया पर ये वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने भी नाराजगी जताई है.

घरेलु नौकरानी को जड़े कई थप्पड़

Faridabad, Haryana: ACP Central Vinod Kumar says, "In Sector 17, a complaint was received regarding an incident in which a maid was allegedly assaulted. A case has been registered under the relevant sections, including the SC Act and investigation has already begun. Strict action… pic.twitter.com/p4pzXZI4o0

