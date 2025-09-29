Shamli Shocker: बेटी का दोस्त के साथ फोन पर बात करना नहीं था पसंद, पिता और नाबालिग बेटे ने गोली मारकर कर दी हत्या, शामली में ऑनर किलिंग की घटना आई सामने

शामली, उत्तर प्रदेश: बेटी फोन पर किसी से बात करती थी. ये बात पिता और नाबालिग बेटे को पसंद नहीं थी. जिसके कारण पिता और बेटे ने बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के शामली जिले (Shamli District) के कांधला थाना क्षेत्र के गांव अम्बेहटा में पिता और बेटे ने इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया. इस घटना के बाद पिता और बेटे को हिरासत में लिया गया है. बताया जा रहा है की अपनी 17 साल की बेटी की गोली मारकर हत्या करने के बाद इस गोली की आवाज पूरे गांव में सुनाई दी. जिसके कारण लोग भी दहशत में आ गए.

मृतक फोन पर बात करती थी, जिसके कारण पिता और बेटे को शक था की उसका किसी के साथ अफेयर है और यही बात दोनों को नागवार गुजरी. जिसके कारण दोनों ने मिलकर खुद की बेटी और बहन को ही मौत के घाट उतार दिया. ये भी पढ़े:VIDEO: शामली में उधारी के पैसों को लेकर खूनी संघर्ष, दो पक्षों में जमकर मारपीट; कई घायल

क्या है पूरी घटना?

शनिवार शाम को कांधला थाना क्षेत्र के अम्बेहटा गांव में अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर ग्रामीण दहशत में आ गए. कुछ ही देर में यह खबर फैल गई कि एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को गोली मार (Shoot) दी है.मृतका का नाम सना (17 वर्ष) बताया गया है.परिवार को उसके लगातार फोन पर बात करने और प्रेम संबंध होने का शक था. इसी को लेकर घर में कई बार विवाद हुआ.आखिरकार पिता और भाई ने उसे बहाने से छत पर बुलाया और गोली मार दी. गोली लगते ही सना की मौके पर ही मौत हो गई.घटना की जानकारी मिलते ही शामली के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे. फॉरेंसिक टीम के साथ जांच शुरू की गई. पुलिस (Police) ने आरोपी पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया है. मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

पुलिस का बयान

एसपी (SP) नरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा ,'यह अत्यंत अमानवीय और क्रूर घटना . केवल शक की वजह से पिता और भाई ने अपनी बेटी की हत्या कर दी. आरोपियों पर हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और सख्त कार्रवाई की जाएगी.