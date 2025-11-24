Maharashtra: महाराष्ट्र के शहरों से दौड़ेगी हाई स्पीड ट्रैक पर 16 फास्ट एक्सप्रेस ट्रेनें, मुंबई, पुणे, नागपुर और कोल्हापुर के यात्रियों को मिलेगा लाभ, जानें कब होगी शुरू

इंडियन रेलवे (Photo Credits: File Image)

Maharashtra: नए साल की शुरुआत महाराष्ट्र (Maharashtra) के रेल यात्रियों के लिए बेहद खुशखबरी लेकर आएगी. भारतीय रेल (Indian Railways) राज्य में चलने वाली 16 अहम एक्सप्रेस ट्रेनों को हाई-स्पीड एलएचबी कोच से अपग्रेड करने जा रही है. इस बदलाव से मुंबई, पुणे, नागपुर और कोल्हापुर के बीच की दूरी अब पहले से कहीं तेज गति से तय की जा सकेगी.भारतीय रेलवे पुराने आईसीएफ (ICF) कोचों को हटाकर आधुनिक एलएचबी (LHB) कोच लगा रही है. इन कोचों में अधिकतम 200 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने की क्षमता होगी.

इसकी औसत गति 160 किमी/घंटा होगी,जर्मन तकनीक पर आधारित डिज़ाइन होगा ,उन्नत सुरक्षा सिस्टम होगा.इन सुविधाओं की वजह से रेलवे इन्हें हाई-स्पीड और लोंग-डिस्टेंस रूट्स पर तेजी से लागू कर रहा है.

महाराष्ट्र की 16 ट्रेनें जिन्हें मिलेगा स्पीड बूस्ट

मुंबई – चेन्नई रूट

22157 CSMT–चेन्नई : 14 जनवरी

22158 चेन्नई–CSMT : 17 जनवरी

पुणे – वेरावल रूट

11088 पुणे–वेरावल : 15 जनवरी

11087 वेरावल–पुणे : 17 जनवरी

पुणे – भगत की कोठी रूट

11090 पुणे–भगत की कोठी : 18 जनवरी

11089 भगत की कोठी–पुणे : 20 जनवरी

पुणे – भुज रूट

11092 पुणे–भुज : 19 जनवरी

11091 भुज–पुणे : 21 जनवरी

पुणे – अहमदाबाद रूट

22186 पुणे–अहमदाबाद : 21 जनवरी

22185 अहमदाबाद–पुणे : 22 जनवरी

कोल्हापुर – नागपुर रूट

11404 कोल्हापुर–नागपुर : 19 जनवरी

11403 नागपुर–कोल्हापुर : 20 जनवरी

कोल्हापुर – निजामुद्दीन रूट

12147 कोल्हापुर–निजामुद्दीन : 20 जनवरी

12148 निजामुद्दीन–कोल्हापुर : 22 जनवरी

कोल्हापुर – अहमदाबाद रूट

11050 कोल्हापुर–अहमदाबाद : 24 जनवरी

11049 अहमदाबाद–कोल्हापुर : 25 जनवरी

एलएचबी कोच क्यों बेहतर माने जाते हैं?

एलएचबी (LHB) कोच में उच्च सुरक्षा मानक होते है.एंटी-क्लाइंबिंग तकनीक कोचों को दुर्घटना के समय एक-दूसरे पर चढ़ने से रोकती है. अग्निरोधक डिज़ाइन होते है. इन कोचों में आग लगने का जोखिम बेहद कम होता है.स्टेबल सस्पेंशन सिस्टम की वजह से ट्रेन हिलती कम है, जिससे यात्रा और भी स्मूथ होती है.

साल 2030 तक पूरा नेटवर्क बनेगा एलएचबी आधारित

रेलवे ने 2030 तक देश से सभी पुराने आईसीएफ (ICF) कोच हटाकर संपूर्ण एलएचबी नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य रखा है.वर्तमान में राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनें एलएचबी पर पहले से ही चल रही हैं.नई तकनीक के साथ आने वाले वर्षों में ट्रेन यात्रा और भी तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक होने जा रही है.