Morena: मुरैना के पास टैंकर पलटा, प्लास्टिक के ड्रम और बर्तन लेकर सरसों का तेल लूटने पहुंचे लोग, VIDEO आया सामने

Morena News: ऐसे कई वीडियो सामने आते है. जिसमें वाहनों के एक्सीडेंट के बाद लोग उसमें रखा हुआ सामान लूटने लग जाते है. मछलियां, शराब की बोतलें कई वीडियो सामने आ चुके है. अब ऐसा ही एक वीडियो मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुरैना (Morena) से सामने आया है. जहां पर मुरैना से अलवर जा रहा तेल का टैंकर (Tanker) पलट गया. इस टैंकर में सरसों का तेल था. ये तेल सड़क के किनारे जमा पानी में गिर गया था. इसके बाद जैसे ही आसपास के लोगों को इसकी जानकारी मिली.

लोग प्लास्टिक के ड्रम और बर्तन लेकर मौके पर पहुंचे और गमछे से छान छान कर तेल ड्रमों और बर्तनों में भरने लगे. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Singrauli: मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पलटा डीजल टैंकर, बाल्टी और कैन लेकर पहुंचे लोग, मची तेल लूटने की होड़; VIDEO

तेल लूटने पहुंचे लोग

तेल का टैंकर हुआ पलटी

ये घटना नेशनल हाईवे (National Highway) के नगला गांव के पास हुई. यहांपर तेल से भरा एक टैंकर पलटी हो गया. बताया जा रहा है की इस दौरान टैंकर से 40 हजार लीटर सरसों का तेल था. टैंकर मुरैना से अलवर जा रहा था. इस घटना की खबर जैसे ही लोगों के पास पहुंची.लोग बर्तन और प्लास्टिक के ड्रम लेकर मौके पर पहुंचे और पानी में जमा तेल को गमछे और कपड़े की मदद से निकालने लगे. लोगों के कारण सड़क का ट्रैफिक भी जाम होने लगा.

ड्राइवर और खलासी की बची जान

बताया जा रहा है की इस हादसे में टैंकर के ड्राइवर और खलासी की जान बाल बाल बची. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस (Police) ने मौके पर पहुंचकर टैंकर को क्रेन की मदद से हटवाया.