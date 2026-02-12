Gurugram Shocker: गुरुग्राम में एयरलाइन कर्मचारी की शर्मनाक करतूत, महिला सहकर्मी से छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास; पुलिस ने दर्ज की FIR

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

गुरुग्राम: हरियाणा (Haryana) के गुरुग्राम (Gurugram) से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक एयरलाइन (Airline) की महिला केबिन क्रू सदस्य (Cabin Crew Member) ने अपने ही सहकर्मी पर छेड़छाड़ और दुष्कर्म (Rape) के प्रयास का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता की शिकायत पर सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली गई है. पुलिस ने आरोपी की पहचान संजीव के रूप में की है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है.

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, पीड़िता 7 फरवरी को आधिकारिक काम के सिलसिले में अपने सहकर्मी संजीव के साथ देहरादून गई थी. वापसी के दौरान महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने जानबूझकर गलत दिशा में गाड़ी चलाई और उन्हें करीब 250 किलोमीटर दूर बुलंदशहर ले गया. थकान के कारण वे वहां एक होटल में रुके और फिर वहां से गुरुग्राम के लिए रवाना हुए. यह भी पढ़ें: Kanpur Shocker: मकान मालिक ने महिला किरायेदार का किया रेप, पीड़िता ने पुलिस को सुनाई आपबीती; आरोपी गिरफ्तार

होटल के कमरे में दी वारदात को अंजाम

गुरुग्राम पहुंचने पर महिला ने अत्यधिक थकान के कारण सेक्टर 29 के एक होटल में कमरा बुक किया. महिला ने बताया कि उसके सहकर्मी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए मानवीय आधार पर उसने उसे अपने साथ उसी कमरे में रुकने की अनुमति दे दी.

आरोप है कि कमरे में दाखिल होते ही आरोपी संजीव ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और महिला के साथ बदसलूकी शुरू कर दी. FIR के अनुसार, आरोपी ने महिला के कपड़े उतारने और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया.

होटल स्टाफ ने बचाई जान

जब आरोपी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया. चीख-पुकार सुनकर होटल का स्टाफ तुरंत कमरे की ओर भागा और हस्तक्षेप किया. स्टाफ के दखल के बाद महिला की जान बची और मामला पुलिस तक पहुंचा. यह भी पढ़ें: Vadodara Shocker: पति का स्पर्म काउंट था कम, गर्भधारण के लिए ससुर और रिश्तेदार ने बहू से किया रेप; गर्भपात के बाद FIR दर्ज

पुलिस की कार्रवाई और जांच

गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी संजीव के खिलाफ 'दुष्कर्म के प्रयास' की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

पुलिस ने आश्वस्त किया है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस घटना ने कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और कार्यस्थल के सहकर्मियों के व्यवहार पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.