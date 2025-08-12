Vadodara Shocker: पति का स्पर्म काउंट था कम, गर्भधारण के लिए ससुर और रिश्तेदार ने बहू से किया रेप; गर्भपात के बाद FIR दर्ज

(Photo Credits Pixabay)

Vadodara Rape Case: गुजरात के वडोदरा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. 40 साल की एक महिला ने अपने ससुर और ननद के पति पर कई बार रेप करने का गंभीर आरोप लगाया है. महिला का कहना है कि यह सब उसे गर्भवती करने के बहाने किया गया, क्योंकि उसके पति का स्पर्म काउंट बहुत कम था. पीड़िता के मुताबिक, फरवरी 2024 में उसकी शादी हुई और वह पति के घर आकर रहने लगी. कुछ ही हफ्तों बाद ससुराल वालों ने कहा कि उसकी उम्र की वजह से उसे मां बनने में दिक्कत हो सकती है. मेडिकल जांच के बाद सामने आया कि उसके पति का स्पर्म काउंट बेहद कम है.

डॉक्टरों की सलाह पर उसने IVF ट्रीटमेंट भी कराया, लेकिन सफलता नहीं मिली. उसने आगे का इलाज कराने से मना कर दिया और गोद लेने का सुझाव दिया, लेकिन परिवार राजी नहीं हुआ.

ये भी पढें: Khargone Shocker: हैवानियत की सारी हदें पार! पिता ने नाबालिग बेटी से किया रेप, गर्भवती होने पर किया घिनौना अपराध

ससुर ने जबरदस्ती किया रेप

महिला का आरोप है कि जुलाई 2024 में एक रात वह अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसका ससुर कमरे में घुस आया और उसके साथ जबरन संबंध बनाए. विरोध करने पर उसने उसे थप्पड़ मार दिया. जब उसने पति को बताया, तो उसने चुप रहने को कहा और धमकी दी कि अगर वह किसी से बात करेगी तो उसकी अश्लील तस्वीरें वायरल कर देगा.

ननद के पति ने भी किया दुष्कर्म

पीड़िता ने बताया कि ससुर ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया, लेकिन वह गर्भवती नहीं हुई. दिसंबर 2024 में ननद के पति ने भी उसके साथ रेप किया और यह सिलसिला कई बार दोहराया. जून 2025 में वह गर्भवती हुई, लेकिन जुलाई में उसका गर्भपात हो गया.

आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज

इसके बाद, जुलाई के आखिरी हफ्ते में उसने हिम्मत जुटाकर पुलिस से संपर्क किया. शुरुआती जांच के बाद नवापुरा पुलिस ने रविवार को ससुर, ननद के पति और पति के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. पुलिस का कहना है कि इस मामले में आगे की जांच जारी है और सभी आरोपियों से पूछताछ की जाएगी.

महिलाओं के साथ घरेलू शोषण कब तक?

यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि घरेलू शोषण और पारिवारिक दबाव पीड़ित महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है. ऐसे मामलों में समाज और कानून दोनों का कड़ा रुख जरूरी है.